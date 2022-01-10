Найбільше подорожчали яйця та овочі – на 10% та 9,1%. Про це повідомили в Держстаті.

До теми Ціни на їжу зростають: що робити

Як змінились ціни на їжу

Також на 3 – 1,3% зросли ціни на сало, молочку, каші, рис, хліб, яловичину, макарони та масло. Водночас на 3,9 – 0,6% подешевшали фрукти, цукор, соняшникова олія, м'ясо птиці.

Алкоголь подешевшав на 0,6%, а тютюнові вироби подорожчали на 1%.

Що з іншими цінами

Одяг і взуття подешевшали. Зокрема, одяг – на 4%, взуття – на 3,3%. Знизились і ціни на транспорт – на 0,2%. Це пояснюють здешевшанням палива та мастил на 3%.

Щоправда, подорожчав проїзд у залізничному транспорті – на 1,4%, та в автодорожньому пасажирському – на 1,1%.

Шмигаль попереджав про здорожчання соціальних продуктів

Наприкінці року прем'єр-міністр Денис Шмигаль попереджав, що основні продукти харчування подорожчають через зростання цін на енергоносії.