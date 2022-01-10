Найбільше подорожчали яйця та овочі – на 10% та 9,1%. Про це повідомили в Держстаті.
До теми Ціни на їжу зростають: що робити
Як змінились ціни на їжу
Також на 3 – 1,3% зросли ціни на сало, молочку, каші, рис, хліб, яловичину, макарони та масло. Водночас на 3,9 – 0,6% подешевшали фрукти, цукор, соняшникова олія, м'ясо птиці.
Алкоголь подешевшав на 0,6%, а тютюнові вироби подорожчали на 1%.
Що з іншими цінами
Одяг і взуття подешевшали. Зокрема, одяг – на 4%, взуття – на 3,3%. Знизились і ціни на транспорт – на 0,2%. Це пояснюють здешевшанням палива та мастил на 3%.
Щоправда, подорожчав проїзд у залізничному транспорті – на 1,4%, та в автодорожньому пасажирському – на 1,1%.
Шмигаль попереджав про здорожчання соціальних продуктів
Наприкінці року прем'єр-міністр Денис Шмигаль попереджав, що основні продукти харчування подорожчають через зростання цін на енергоносії.
Політик пояснював, що українські підприємства не можуть більше утримувати нинішню вартість своєї продукції, бо зросла ціна на всі складові виробничого процесу, зокрема, – на газ. Собівартість продукції підвищилася. Відтак якщо не збільшувати ціну на неї, виробництво стане нерентабельним.