Продвигаясь вглубь Украины, россияне уничтожают ретрансляционные башни

Оккупационные войска, продвигаясь вглубь территории Украины, разрушают ретрансляционные башни сотовой связи.

Россияне перешли к разрушению информационной инфраструктуры и критически важным государственным объектам.

К теме По телевышке в Киеве были выпущены две ракеты, повреждена подстанция, – Кличко

Удар по телебашне в Киеве

1 марта московские орки выпустили 2 ракеты у телебашен Киева. Погибли 5 человек, еще 5 – ранены.

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