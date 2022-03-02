Продвигаясь вглубь Украины, россияне уничтожают ретрансляционные башни
2 марта 2022 , 01:18Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупационные войска, продвигаясь вглубь территории Украины, разрушают ретрансляционные башни сотовой связи.
Россияне перешли к разрушению информационной инфраструктуры и критически важным государственным объектам.
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