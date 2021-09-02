В рамках образовательных сессий онлайн-медиа смогут усовершенствовать знания об основных алгоритмах YouTube.

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Сессия о том, как продвигать контент в YouTube

О работе на платформе эксперты будут рассказывать 8 сентября, в 17:00.

Рассмотрят следующие вопросы:

  • как онлайн-медиа монетизировать свой контент в YouTube;
  • каковы возможности видеоплатформы для медиа;
  • как, не имея ТВ-контента, стать успешным в YouTube;
  • как работают алгоритмы YouTube;
  • кейсы.

Организаторами мероприятия являются Интернет Ассоциация Украины и MGID. Модерировать мероприятие будет вице-президент по развитию медиапартнеров MGID Владислав Стадник.

Участниками дискуссии будут

  • Денис Зеленов, диджитал-директор 24 канала;
  • Роман Балинский, руководитель отдела контента дивизиона PayTV&Digital, StarLightMedia;
  • Надежда Квитка, руководитель медиабизнеса группы Treeum (minfin.com.ua, finance.ua)

Как принять участие в сессии

Для того, чтобы стать участником мероприятия, обязательно следует зарегистрироваться. Сделать это можно по ссылке. Сессия будет проходить в режиме онлайн. После ее завершения участники получат видеозапись.

К слову, следите за апдейтами и присоединяйтесь к сообществу украинских медиа в телеграме, а также на странице мероприятия в фейсбуке.