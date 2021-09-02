У межах освітніх сесій онлайн-медіа матимуть можливість удосконалити знання про основні алгоритми YouTube.
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Сесія про те, як просувати контент в YouTube
Про роботу на платформі експерти розповідатимуть 8 вересня, о 17:00.
Розглянуть такі питання:
- як онлайн-медіа монетизувати свій контент в YouTube;
- які можливості відеоплатформи для медіа;
- як, не маючи тб-контенту, стати успішним в YouTube;
- як працюють алгоритми YouTube;
- кейси.
Організаторами заходу є Інтернет Асоціація України та MGID. Модерувати захід буде віцепрезидент з розвитку медіапартнерів MGID Владислав Стадник.
Учасниками дискусії будуть
- Денис Зеленов, діджитал-директор 24 каналу;
- Роман Балінський, керівник відділу контенту дивізіону PayTV&Digital, StarLightMedia;
- Надія Квітка, керівник медіабізнесу групи Treeum (minfin.com.ua, finance.ua)
Як взяти участь у сесії
Для того, аби стати учасником заходу, обов'язково слід зареєструватися. Зробити це можна за посиланням. Сесія відбуватиметься у режимі онлайн. Після її завершення учасники отримають відеозапис.