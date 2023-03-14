Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" рассказала в эфире телемарафона, что особенность их зоны ответственности сейчас в том, что линия фронта лежит именно через Днепр. Как правило, водное препятствие является основным распределителем между силами.

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Что известно о ситуации на Юге

Наталья Гуменюк рассказала, что россиянам не поможет то, что они размещают оружие между домами местных. Там ведь наши люди, которые знают, как действовать в условиях партизанского движения. Руководитель пресс-центра также объяснила вероятность продвижения врага на Юге.

Продвинуться на юге им уже не удастся. Во-первых, даже география нашей страны предполагает им дополнительные преграды – Днепр, Днепровский лиман,

– заявила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что враги уже пытались продвигаться в направлении островов, но эта работа не удалась. Ведь за минувшие сутки ВСУ продуктивно отработали, уничтожив 8 единиц техники, включая ту, которую враги подтянули на острова, пытаясь развернуть там свои наблюдательные пункты. Наши бойцы ликвидировали и 14 врагов. По словам Натальи Гуменюк, россияне пытаются занять позиции на этих островах разве что для того, чтобы увидеть к чему готовятся Силы обороны Украины.

"Их концентрация на Запорожском направлении свидетельствует о том, что они готовы скорее к обороне, чем к каким-либо активным нападениям. Однако Силы нашей обороны с другой стороны абсолютно готовы к развитию любых событий" – заявила Наталья Гуменюк.

Какая ситуация в Херсонской области