Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" рассказала в эфире телемарафона, что особенность их зоны ответственности сейчас в том, что линия фронта лежит именно через Днепр. Как правило, водное препятствие является основным распределителем между силами.
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Что известно о ситуации на Юге
Наталья Гуменюк рассказала, что россиянам не поможет то, что они размещают оружие между домами местных. Там ведь наши люди, которые знают, как действовать в условиях партизанского движения. Руководитель пресс-центра также объяснила вероятность продвижения врага на Юге.
Продвинуться на юге им уже не удастся. Во-первых, даже география нашей страны предполагает им дополнительные преграды – Днепр, Днепровский лиман,
– заявила Наталья Гуменюк.
Она добавила, что враги уже пытались продвигаться в направлении островов, но эта работа не удалась. Ведь за минувшие сутки ВСУ продуктивно отработали, уничтожив 8 единиц техники, включая ту, которую враги подтянули на острова, пытаясь развернуть там свои наблюдательные пункты. Наши бойцы ликвидировали и 14 врагов. По словам Натальи Гуменюк, россияне пытаются занять позиции на этих островах разве что для того, чтобы увидеть к чему готовятся Силы обороны Украины.
"Их концентрация на Запорожском направлении свидетельствует о том, что они готовы скорее к обороне, чем к каким-либо активным нападениям. Однако Силы нашей обороны с другой стороны абсолютно готовы к развитию любых событий" – заявила Наталья Гуменюк.
Какая ситуация в Херсонской области
- Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ своей постоянной контрбатарейной работой пытаются оттеснить врага на Левобережье Херсонской области. Судя по тому, что обстрелов становится меньше – эта работа результативная.
- Спикер также объяснила, что россияне размещают РСЗО среди мирного населения, среди домов и дворов гражданских жителей. Однако у Украины уже есть несколько стратегий ответа и работает над тем, чтобы россияне не могли подтягивать резервы.
- Более того, ВСУ продолжают отодвигать врага. Из поведения россиян видно, что они маневрируют как можно дальше, отодвигая свои силы и резервы на следующие рубежи обороны.