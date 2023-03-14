Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" розповіла в ефірі телемарафону, що особливість їхньої зони відповідальності зараз в тому, що лінія фронту пролягає саме через Дніпро. Як правило, водна перешкода – є основним розподільником між силами.

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Що відомо про ситуацію на Півдні

Наталія Гуменюк розповіла, що росіянам не допоможе те, що вони розташовують зброю поміж будинками місцевих. Адже там наші люди, які знають, як діяти в умовах партизанського руху. Керівниця пресцентру також пояснила ймовірність просування ворога на Півдні.

Просунутись на Півдні їм вже не вдасться. По-перше, навіть географія нашої країни передбачає їм додаткові перепони – Дніпро, Дніпровський лиман,

– заявила Наталія Гуменюк.

Вона додала, що вороги вже намагались просуватись в напрямку островів, та ця робота не вдалась. Адже за минулу добу ЗСУ продуктивно відпрацювали, знищивши 8 одиниць техніки, включно з тією, яку вороги підтягнули на острови, намагаючись розгорнути там свої спостережні пункти. Наші бійці ліквідували й 14 ворогів. За словами Наталії Гуменюк, росіяни намагаються зайняти позиції на цих островах хіба для того, щоб побачити до чого готуються Сили оборони України.

"Їхня концентрація на Запорізькому напрямку свідчить про те, що вони готові радше до оборони, ніж до якихось активних нападів. Однак Сили нашої оборони з іншого боку абсолютно готові до розвитку будь-яких подій" – заявила Наталія Гуменюк.

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