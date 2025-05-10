Российские войска пытались до 9 мая захватить Покровск, Часов Яр, Торецк, остатки Луганской области и продвинуться в Днепропетровскую область. Ни одну из этих целей достичь не удалось. Поэтому российский диктатор обошелся без упоминания о ситуации на фронте во время торжественного выступления на параде, передает 24 Канал.

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Темпы наступления России спали

В британской разведке указали на то, что темпы продвижения россиян в апреле 2025 года продолжали значительно уменьшаться по сравнению с концом 2024 года.

Захватчики, вероятнее всего, захватили примерно 200 квадратных километров территории Украины в апреле 2025 года. Это в среднем примерно 6 километров в день. Это лишь незначительный рост по сравнению с примерно 150 квадратными километрами, которые российские войска захватили в марте 2025 года – самый низкий показатель с июня 2024 года.

В течение апреля оккупанты достигали тактических успехов вокруг Покровска - ключевого украинского логистического узла, поддерживающего операции на Донбассе. Вероятно, что Покровск оставался приоритетным направлением для России в ее кампании, однако с конца 2024 года ей не удалось достичь никаких значительных успехов вблизи этого города.

К слову, за первые месяцы 2025 года Россия потеряла примерно 160 тысяч человек. В минобороны Великобритании считают, что этот год может стать рекордным по количеству погибших и раненых россиян с начала полномасштабного вторжения.