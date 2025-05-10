Російські війська намагалися до 9 травня захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк, залишки Луганської області та просунутися в Дніпропетровську область. Жодну з цих цілей досягти не вдалося. Тому російський диктатор жалюгідно оминув згадки про ситуацію на фронті під час урочистого виступу на параді, передає 24 Канал.

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Темпи наступу Росії спали

У британській розвідці вказали на те, що темпи просування росіян у квітні 2025 року продовжували значно зменшуватися порівняно з кінцем 2024 року.

Загарбники, найімовірніше, захопили приблизно 200 квадратних кілометрів території України у квітні 2025 року. Це в середньому приблизно 6 кілометрів на день. Це лише незначне зростання порівняно з приблизно 150 квадратними кілометрами, які російські війська захопили у березні 2025 року – найнижчий показник з червня 2024 року.

Протягом квітня окупанти досягали тактичних успіхів навколо Покровська — ключового українського логістичного вузла, що підтримує операції на Донбасі. Імовірно, що Покровськ залишався пріоритетним напрямом для Росії в її кампанії, однак із кінця 2024 року їй не вдалося досягти жодних значних успіхів поблизу цього міста.

До слова, за перші місяці 2025 року Росія втратила приблизно 160 тисяч осіб. У міноборони Британії вважають, що цей рік може стати рекордним за кількість загиблих і поранених росіян від початку повномасштабного вторгнення.