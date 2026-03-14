Ключевой фактор: комбат объяснил, что позволило России продвигаться в начале 2026 года

В этом году зима была особенно морозной и снежной. Погода часто играла не в пользу украинских защитников.

Постоянные снегопады, дожди, морозы и вообще плохие погодные условия значительно усложняли ситуацию на поле боя. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады Михаил Трач.

Как зима влияла на боевые действия?

Зима – самый сложный этап, и за все время, что я на фронте – эта зима была самая тяжелая,

– подчеркнул военный.

Благодаря плохой погоде оккупанты, имея большее количество личного состава, могли скрыто перемещать подразделения.

Из-за непогоды украинские силы не имели достаточного преимущества в аэроразведке, поэтому выявлять перемещения противника и определять его планы было трудно.

По словам комбата, враг также получал возможность налаживать обеспечение тылов и подтягивать значительное количество военных, которых использовали для прорывов.

Трач отметил, что большинство продвижений российских войск этой зимой происходили именно под прикрытием непогоды. Он добавил, что после стабилизации погоды станет понятнее реальная ситуация на фронте – где именно находится противник и где ему удалось закрепиться.

Трач подчеркнул: делать окончательные выводы относительно продвижения врага пока рано, ведь украинские силы еще не продемонстрировали полностью свои возможности.

Чего Россия достигла на фронте в течение зимы?