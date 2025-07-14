Не с человеческим ресурсом: какие проблемы возникли у оккупантов на Сумщине

Россияне паникуют из-за окружения на Сумщине и больших потерь на этом участке фронта. Однако переживать им стоит из-за других действий Сил обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что говорится о тыловых ударах на пограничные России. Украина имеет все шансы, чтобы полностью стабилизировать ситуацию на Сумщине и создать оборонительную линию.

Смотрите также Атака СБУ на склад ракет в Донецкой области оказалась сверхуспешной: СМИ показали спутниковый снимок

Какие проблемы возникли у оккупантов на Сумщине?

Российские военкоры паникуют, потому что на западном фланге Сумщины в селе Кондратовка есть окружение их сил. Вместо того, чтобы выходить из него, они докидывают небольшие силы в населенный пункт, что приводит к еще большим потерям.

В то же время полковник запаса ВСУ отметил, что враг никогда не жалел живую силу, ведь имеет много человеческого ресурса. Кроме того, Россия имеет достаточно денег для войны с продажи нефти. Именно поэтому российские командиры спокойно "бросают на мясо" людей.

Ситуация на Сумщине: смотрите на карте

Тем временем Силы обороны проводят качественные операции, подрезая врага в тылу – это удары по Льгову, Рыльску, Глушкову и Титчино.

Именно из-за этих ударов у россиян возникают серьезные проблемы с логистикой. Это билет в одну сторону. Единственная проблема для нас – их там много, но это вопрос времени. Недаром Лавров сейчас сидит в Северной Корее и выпрашивает людей, которых могут направить именно на это направление,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что в таком случае украинские военные имеют примерно месяц, чтобы вытеснить россиян с Сумщины и создать прочную линию обороны.

Кстати, Силы обороны уже вытесняют оккупантов в Курскую и Белгородскую области, восстанавливая свои позиции. Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук объяснил, что война должна продолжаться на территории врага и на поле боя, и в небе, поэтому это правильные вещи учитывая истощение войска противника