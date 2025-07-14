Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що мовиться про тилові удари на прикордонні Росії. Україна має всі шанси, щоб повністю стабілізувати ситуацію на Сумщині та створити оборонну лінію.

Дивіться також Атака СБУ на склад ракет на Донеччині виявилася надуспішною: ЗМІ показали супутниковий знімок

Які проблеми виникнули в окупантів на Сумщині?

Російські воєнкори панікують, бо на західному фланзі Сумщини в селі Кіндратівка є оточення їхніх сил. Замість того, щоб виходити з нього, вони докидають невеликі сили в населений пункт, що призводить до ще більших втрат.

Водночас полковник запасу ЗСУ зазначив, що ворог ніколи не жалів живу силу, адже має багато людського ресурсу. Крім того, Росія має достатньо грошей для війни з продажу нафти. Саме тому російські командири спокійно "кидають на м'ясо" людей.

Ситуація на Сумщині: дивіться на карті

Тим часом Сили оборони проводять якісні операції, підрізаючи ворога в тилу – це удари по Льгову, Рильську, Глушкову та Тітчиному.

Саме через ці удари в росіян виникають серйозні проблеми з логістикою. Це квиток в одну сторону. Єдина проблема для нас – їх там багато, але це питання часу. Недарма Лавров зараз сидить в Північній Кореї та випрошує людей, яких можуть спрямувати саме на цей напрямок,

– наголосив Світан.

Він додав, що в такому випадку українські військові мають приблизно місяць, щоб витіснити росіян з Сумщини та створити міцну лінію оборони.

До речі, Сили оборони вже витісняють окупантів на Курщину та Бєлгородщину, відновлюючи свої позиції. Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук пояснив, що війна має тривати на території ворога і на полі бою, і в небі, тому це правильні речі з огляду виснаження війська противника