Украинские бойцы отбросили россиян сразу возле 5 населенных пунктов
- Силы обороны Украины отбросили противника вблизи пяти населенных пунктов на Александровском направлении.
- Десантно-штурмовые войска ВСУ осуществляют наступательные операции с использованием прицельных и массированных ударов.
Несмотря на постоянное давление российской армии на всех отрезках фронта, Силы обороны иногда пошли в наступление и успешно вытесняют оккупантов с украинских территорий. В частности удалось отбросить россиян сразу у 5 населенных пунктов.
Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитического проекта DeepState.
Где Силы обороны отбросили противника?
Как отмечают аналитики, продвижение произошло на Александровском направлении. Именно там сейчас украинские военные проводят наступательные операции.
Речь идет, в частности, о конкретных успехах вблизи Злагоды, Новогригорьевки, Новониколаевки, Степного и Тернового.
В Генштабе ранее уточняли, что операцию осуществляют боевые формирования и подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ. Они применяют как прицельные, так и мощные массированные удары, в результате которых удается уничтожать оккупантов, их вооружение, боевую технику и специальное оборудование. К примеру, только в течение суток украинские бойцы ликвидировали около 960 солдат вражеской армии.
Что происходит на фронте: смотрите карту
Заметим, по мнению главы ЦПИ Андрея Коваленко, россияне провалили все стратегические замыслы, которые ставили себе целью на осень и зиму. В эфире 24 Канала он также рассказал о недавнем фактическом уничтожении инфраструктуры хранения горючего на Луганском направлении.
А что происходит в российском тылу?
В ночь на 2 марта Новороссийск подвергся мощному комбинированному удару. По нему одновременно работали как беспилотники с воздуха, так и морские дроны СБУ. Стоит отметить, что атака пришлась на порт, который активно используются Россией для ведения войны против Украины.
Тогда же пострадал и нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске, что привело к возникновению масштабного пожара.
Недавно взрывы также прогремели в ряде российских городов, а аэропорт в Калужской области был вынужден временно прекратить прием и отправку рейсов из-за угрозы дроновой атаки.