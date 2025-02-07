Сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Как в разведке Эстонии прокомментировали ситуацию на фронте

Руководитель военной разведки Эстонии сообщил, что за последнюю неделю Россия уменьшила количество обстрелов, что прежде всего связано с реорганизацией ее вооруженных сил.

Он отметил, что после захвата Великой Новоселки и Курахово в Донецкой области Россия начала процесс восстановления и доукомплектования своих подразделений в этом регионе.

Кивисельг также подчеркнул, что за неделю направление российского наступления осталось неизменным – наибольшая активность, по-прежнему в районе Покровска Донецкой области.

Там россияне продолжили постепенное продвижение и за последние семь дней продвинулись на площади около десяти квадратных километров,

– отметил он.

Кивисельг предполагает, что в ближайшие недели российская армия может перебросить дополнительные подразделения к окраинам Покровска с целью перекрытия путей снабжения города и его полной изоляции.

"Подытоживая, война на истощение продолжается, а наиболее значимым событием прошлой недели стал относительно большой высокоточный удар по целям в Украине 1 февраля, когда Россия применила как свои стратегические бомбардировщики, бомбардировщики дальнего действия и ракеты "Калибр" из Черноморского региона, так и баллистические и крылатые ракеты "Искандер" из Крыма и материковой части России", – заявил полковник.

В то же время по его словам, Украина продолжает успешно наносить удары по ключевым объектам инфраструктуры на территории России.

Главным образом, это было повреждение и уничтожение инфраструктуры, связанной с нефтяной промышленностью, тем самым уменьшая денежные потоки России, которые в противном случае, безусловно, нашли бы свой путь для поддержки военной индустрии и агрессии в продолжении войны в Украине,

– объяснил он.

Как эстонская разведка оценила ситуацию в Курской области

В Курской области Россия также находится в процессе пополнения северокорейских подразделений, которые расположены там, что привело к снижению военной активности в регионе.

Со своей стороны, этим воспользовались украинские вооруженные силы, которые, по открытым источникам, вчера (6 февраля – 24 Канал) провели успешные атаки в Курской области, захватив новые населенные пункты и районы, особенно в юго-восточном направлении от Суджи,

– отметил Кивисельг.

Впрочем, это не помешало оккупационным войскам продолжать наступать на северных и центральных участках фронта.

"Силам России удалось удержать плацдарм к северу от города Купянск в населенном пункте Двуречная через реку Оскол, и не исключено, что они пытаются расширить его дальше в этом районе", – рассказал военный.

По его словам, Россия стремится ограничить действия украинских сил, а если ей удастся создать несколько плацдармов, то это может привести к распылению украинских сил на этом направлении.

Эстонский полковник отметил, что плацдарм над рекой Оскол пока остается небольшим – около сотни военных, однако россиянам удается удерживать его в течение длительного времени.