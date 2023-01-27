Об этом 24 Каналу рассказал командир 4 роты 128-го батальона 112 бригады ТРО Юрий Федоренко. По его словам, ВСУ делают все возможное, чтобы скорее совершать контрнаступательные действия.

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Успехи ВСУ по направлению Сватового

Юрий Федоренко объяснил, что в Луганской области ситуация продолжает быть напряженной.

Но в целом инициатива полностью находится на стороне ВСУ. На прошлой неделе удалось деоккупировать один населенный пункт полностью и выйти на окраины другого населенного пункта,

– прокомментировал он.

По его словам, украинским военным не удалось пока деоккупировать еще один населенный пункт из-за погодных условий. Однако ежедневно ведется активная работа ВСУ по улучшению своих положений.

"ВСУ пытаются занять более выгодные позиции для дальнейшего развертывания контрнаступательных действий, когда сложатся для этого более выгодные предпосылки", – пояснил военнослужащий.

Он отметил, что успехи на фронте не зависят исключительно от мотивации бойцов и технических средств.

"Здесь есть еще много разных факторов, которые должны быть выполнены для того, чтобы продолжилось активное контрнаступление с темпом таким, какой мы видели на Харьковщине до этого", – подчеркнул Федоренко.

По его мнению, противник понимает, что именно на Сватовском направлении он не будет иметь успеха.

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К каким ухищрениям прибегает враг на линии фронта

Федоренко объяснил, что враг пытается все время "щупать" слабые места в нашей обороне для того, чтобы улучшить свое положение.

Но он сразу получает по зубам и отползает назад. Противник понимает, что Сватову ему не удастся получить”,

– подчеркнул он.

По словам военнослужащего, враг сейчас активно готовит вторую и третью линию обороны уже вне Сватова, потому что понимает, что совсем скоро ВСУ все же деоккупируют его.

Федоренко прокомментировал, что украинские защитники наблюдают по всей линии столкновения тотальное минирование противника, в частности, россияне применяют мины заграждения.

"И пройдет не только впереди своих позиций, как это пишут уставы Вооруженных сил России, но и пройдут позади своих сил", – пояснил он.

Военнослужащий заметил, что на Сватовском направлении в составе российского войска смешанные коллективы: это не только мобилизованные, но и частично штурмовые группы, "вагнеровцы" и специально подготовлена разведка для ударно-штурмовых действий. Среди них есть мобилизованные, которые имеют чрезвычайно низкий уровень мотивации.

Их заводят на позиции и минуют вне их для того, чтобы у мобилизованных не было возможности совершить маневр и сойти с позиций, на которые наступают ВСУ,

– подчеркнул он.

Федоренко отметил, что для ВСУ это проблема, которая немного усложняет дальнейшее продвижение, но нет ничего невозможного.

Продвигаются ли ВСУ вблизи Кременной

Командир 4 роты 128 батальона 112 бригады ТРО рассказал, что в направлении Кременной инициатива полностью на стороне Вооруженных Сил Украины.

"Но для противника это одно из приоритетных направлений на эту минуту. Поэтому там сосредоточена большая часть огневых средств и живой силы", – подчеркнул он.

Федоренко объяснил, что там постоянно идут штурмы, но ВСУ удается активно отбивать их. Кроме того, наши защитники улучшают свое положение, забирая позиции у россиян.

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