Про це 24 Каналу розповів командир 4 роти 128-го батальйону 112 бригади ТРО Юрій Федоренко. За його словами, ЗСУ роблять усе можливе, аби скоріше здійснювати контрнаступальні дії.

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Успіхи ЗСУ у напрямку Сватового

Юрій Федоренко пояснив, що на Луганщині ситуація продовжує бути напруженою.

Але в цілому ініціатива повністю знаходиться на боці ЗСУ. На минулому тижні вдалося деокупувати один населений пункт повністю і вийти на околиці іншого населеного пункту,

– прокоментував він.

За його словами, українським військовим не вдалося поки що деокупувати ще один населений пункт через погодні умови. Проте щоденно ведеться активна робота ЗСУ щодо покращення своїх положень.

"ЗСУ намагаються зайняти більш вигідні позиції для подальшого розгортання контрнаступальних дій, коли складуться для того більш вигідні передумови", – пояснив військовослужбовець.

Він наголосив, що успіхи на фронті не залежать виключно від мотивації самих бійців та технічних засобів.

"Тут є ще багато різних факторів, які мають бути виконані для того, щоб продовжився активний контрнаступ з темпом таким, який ми бачили на Харківщині до цього", – підкреслив Федоренко.

На його думку, противник розуміє, що саме на Сватівському напрямку він не буде мати успіху.

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До яких хитрощів вдається ворог на лінії фронту

Федоренко пояснив, що ворог намагається весь час "мацати" слабкі місця в нашій обороні для того, щоб покращити своє положення.

Але він відразу отримує по зубах і відповзає назад. Противник розуміє, що Сватове йому не вдасться отримати”, - наголосив він.

За словами військовослужбовця, ворог зараз активно готує другу і третю лінію оборони вже поза містом Сватове, тому що розуміє, що зовсім скоро ЗСУ все ж деокупують його.

Федоренко прокоментував, що українські захисники спостерігають по всій лінії зіткнення тотальне мінування противника, зокрема, росіяни застосовують міни загородження.

"І мінує не тільки попереду своїх позицій, як це пишуть статути Збройних сил Росії, а й мінують позаду своїх сил", – пояснив він.

Військовослужбовець зауважив, що на Сватівському напрямку у складі російського війська змішані колективи: це не тільки мобілізовані, а й частково штурмові групи, "вагнерівців" і спеціально підготовлена розвідка для ударно-штурмових дій. Серед них є мобілізованих, які мають надзвичайно низький рівень мотивації.

Їх заводять на позиції та проміновують поза ними для того, щоб у мобілізованих не було можливості здійснити маневр і зійти з позицій, на які наступають ЗСУ,

– підкреслив він.

Федоренко зауважив, що для ЗСУ це є проблема, яка трохи ускладнює подальше просування, але немає нічого неможливого.

Чи просуваються ЗСУ поблизу Кремінної

Командир 4 роти 128-го батальйону 112 бригади ТРО розповів, що у напрямку Кремінної ініціатива повністю на боці Збройних Сил України.

"Але для противника це один із пріоритетних напрямків станом на цю хвилину. Тому там зосереджена велика частина вогневих засобів та живої сили", – наголосив він.

Федоренко пояснив, що там постійно йдуть штурми, але ЗСУ вдається активно відбивати їх. Окрім цього, наші захисники покращують своє положення, забираючи позиції у росіян.

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