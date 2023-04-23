Командующий Сухопутными силами ВСУ 23 апреля приехал в Бахмут. Он подчеркнул, что каждый военный, защищающий раину на этом направлении – герой.

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Сырский побывал в Бахмуте

Сырский подчеркнул, что оборона Бахмута продолжается.

Проехал по всей линии столкновения, был в частях, которые держат весь бахмутский фронт. Здесь мы работаем вместе с командирами и воинами над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролируем ситуацию непосредственно на местах,

– сказал он.

Сырский приехал в Бахмут: фото

Украина держит город неожиданно для врага

Сырский заметил, что украинские воины избивают российских захватчиков в Бахмуте, часто неожиданно для них. Также, по его словам, Украина продолжает удерживать стратегические рубежи.

Он также сообщил, что воины, совершающие активные штурмовые действия по захвату позиций россиян, получают поощрение и вознаграждение.

Каждый здесь – герой. Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал,

– написал Сырский.

Какая ситуация сейчас в Бахмуте