Командувач Сухопутних сил ЗСУ 23 квітня приїхав у Бахмут. Він наголосив, що кожен військовий, який захищає раїну на цьому напрямку – герой.
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Сирський побував у Бахмуті
Сирський наголосив, що оборона Бахмута триває.
Проїхав всією лінією зіткнення, був у частинах, які тримають весь бахмутський фронт. Тут ми працюємо разом з командирами та воїнами над плануванням операцій, штурмових дій та оборони, контролюємо ситуацію безпосередньо на місцях,
– сказав він.
Сирський приїхав в Бахмут: фото
Україна тримає місто несподівано для ворога
Сирський зауважив, що українські воїни б'ють російських загарбників в Бахмуті, часто несподівано для них. Також, за його словами, Україна продовжує утримувати стратегічні рубежі.
Він також повідомив, що воїни, які здійснюють активні штурмові дії по захопленню позицій росіян, отримують заохочення та винагороду.
Кожен тут – герой. Росіяни несуть великі втрати, ми знищуємо їх кадровий та наступальний потенціал,
– написав Сирський.
Яка ситуація зараз в Бахмуті
- У Бахмуті тривають міські бої – як і раніше, це найважчий напрямок фронту. Проте наші військові тримають оборону з усіх сил.
- Видання The Washington Post з посиланням на витік секретних документів з Пентагону повідомило, що США застерігали Україну від подальшої оборони Бахмута. У Пентагоні непокоїлись, що підрозділи Сил оборони можуть опинитися в оточенні, якщо їх не виведуть упродовж лютого. Проте станом на кінець квітня російські загарбники не змогли оточити місто.
- Проте ворог обстрілює позиції наших військових та місто без зупину, знищуючи його вщент.