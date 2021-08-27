Проект "Делаем украинское": архитектор Сергей Махно сочетает украинскую и японскую культуры

Уникальный архитектурный стиль Сергея Махно сочетает в себе украинскую и японскую культуры, а его узнают во всем мире. Но сам художник мечтает достичь мирового признания именно украинского стиля в архитектуре и дизайне.

О своем творческом пути архитектор Махно рассказал в рамках проекта Группы "Метинвест" – "Делаем украинское". Этот проект компания создала по случаю своего 15-летия и рассказывает в нем об украинцах, которые ежедневно создают продукты не только для Украины, но и для всего мира.

Неповторимые архитектурные и дизайнерские идеи Сергея под брендом "Makhno" уже покорили мир. Он смог реализовать около 600 объектов в 21 стране. Речь идет об интерьерах для кафе и баров, ресторанов и жилых особняков в США, Бразилии, Италии, Британии, Франции.

Работы Сергея получили золото или призовые места на выставках и конкурсах во многих странах мира.

"У нас около 15 международных премий, включая две Red Dot, дизайн Property Awards, International Property Award, SBID, дизайн Bar&Restaurant. Эти все премии мы получили в течение последних 10 лет", – сказал Махно.

На первый взгляд, украинская и японская культуры не совсем сочетаемые. Но именно этим микстом и уникальным стилем Махно очаровал весь мир.

Однако художник мечтает достичь мирового признания именно украинского стиля в архитектуре и дизайне. Наибольшее достижение Сергея – популяризация украинского стиля в мире. Художник верит, что скоро молодых профессионалов международного уровня будут учить, что наряду со скандинавским, японским и другими стилями есть особый и неповторимый – украинский стиль.

"Самое главное – это современный украинский стиль с элементами дизайна ваби-саби или японской философии. Мы эту историю несем в мире. Мы показываем украинский дизайн, украинскую архитектуру во всем мире. Последние 15 проектов – это основное наше направление, это украинский стиль, и мы делаем украинское", – сказал Махно.

Напомним, группа "Метинвест" запустила другой специальный видеопроект "Металлическая звезда". В нем украинские звезды рассказывают, как выглядит процесс производства стали на горно-металлургических комбинатах.

А к своему 15-летию компания запустила специальный сайт "Делаем украинское".