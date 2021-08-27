Про свій творчий шлях архітектор Махно розповів в рамках проєкту групи "Метінвест" – "Робимо українське". Це проєкт компанія створила з нагоди свого 15-річчя та розповідає у ньому про українців, які щодня створюють продукти не лише для України, а й для усього світу.

Неповторні архітектурні і дизайнерські ідеї Сергія під брендом "Makhno" вже підкорили світ. Він змін реалізувати близько 600 об'єктів у 21 країні. Мова йде про інтер'єри для кафе та барів, ресторанів і житлових особняків у США, Бразилії, Італії, Британії, Франції тощо.

Роботи Сергія отримали золото або призові місця на виставках і конкурсах у багатьох країнах світу.

"В нас близько 15 міжнародних премій, включаючи дві Red Dot, дизайн Property Awards, International Property Award, SBID, дизайн Bar&Restaurant. Ці всі премії отримали ми протягом останніх 10 років", – сказав Махно.

На перший погляд, українська та японська культури не зовсім поєднувані. Але саме цим мікстом та унікальним стилем Махно захопив весь світ.

Проте митець мріє досягти світового визнання саме українського стилю в архітектурі і дизайні. Найбільше досягнення Сергія – популяризація українського стилю у світі. Митець вірить, що скоро молодих професіоналів міжнародного рівня будуть вчити, що поряд зі скандинавським, японським та іншими стилями є особливий і неповторний – український стиль.

"Найголовніше – це сучасний український стиль із елементами дизайну вабі-сабі або японської філософії. Ми цю історію несемо в світі. Ми показуємо український дизайн, українську архітектуру у всьому світі. Останні 15 проєктів – це основний наш напрямок, це український стиль, і ми робимо українське", – сказав Махно.

Нагадаємо, група "Метінвест" запустила інший спеціальний відеопроєкт "Металева зірка". У ньому українські зірки розповідають, який вигляд має процес виробництва сталі на гірничо-металургійних комбінатах.

А до свого 15-річчя компанія запустила спеціальний сайт "Робимо українське".