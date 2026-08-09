Не видела Украину, – основательница "Городские приехали" рассказала, как родился уникальный проект

До начала полномасштабного вторжения Маргарита Замицкая из Сумской области побывала более чем в 30 странах мира, но впоследствии осознала, насколько Украина богата традициями. Большинство из них – сокрыты в селах. Именно поэтому она вместе с командой путешествует по нашей стране и исследует быт.

Об этом 24 Канал рассказал основательница проекта "Городские приехали" Маргарита Замицкая, отметив, что исследовательские путешествия позволяют по-настоящему понять, что такое Украина. Команда уже побывала в Киевской области, на Гуцульщине и в Буковине.

Идея уникального проекта и интересные традиции

По словам Маргариты Замицкой, еще с подросткового возраста она находилась под влиянием пропаганды, которая формировала представление о "скучной сельской украинской культуре". Уже после 24 февраля 2022 года она заинтересовалась тем, почему украинцы отличаются от других народов, что у них есть интересного и особенного.

В Украине много городских проявлений, творчества и культуры, поэтому Маргарита решила, что ей интересно путешествовать по селам. Как только начала интересоваться украинской культурой, поняла, что она многогранна.

Я путешествовала по более чем тридцати странам, но совсем не знала Украины и не думала, что что-то интересное может быть даже у нас. Но после того, как началась полномасштабная война, мне стало очень интересно, что у нас есть, какие традиции, что мы сохраняем. И узнала, что почти в каждом регионе, в каждой деревне сохраняются какие-то невероятные традиции. И хотелось, чтобы об этом узнало больше людей. Поэтому и создали этот канал,

– поделилась она.

Замыцкая рассказала, что вместе с командой они уже побывали в Гуцульщине и на Буковине. Именно в последнем регионе они снимали ролик о поминальном деревце – когда человек уходит в иной мир, его ближайшие родственники делают огромное деревце, чтобы с достоинством проводить его в иной мир. Эта традиция многое говорит о том, как мы относимся к самым близким нам людям, не только когда они рядом, но и когда они уходят из жизни.

Недавно команда побывала и в Киевской области, в Фастовском районе, где снимала репортаж о празднике Маковия. Именно в этом регионе люди ставят во дворе крест, украшают его различными травами, зеленью и цветами, которые растут в огороде, а сверху на него кладут тыкву.

Замыцкая поделилась историей создания проекта: смотрите видео

Реакция местных жителей на съемки и планы на будущее

Основательница проекта отметила, что порой местные жители немного стесняются и переживают, как будут выглядеть в кадре. Однако в основном все с радостью делятся своими историями.

Мы хотим снимать не постановочно, а именно так, как это происходит на самом деле. Мне кажется, что им тоже приятно, что молодые люди приезжают издалека, чтобы расспросить их, чтобы сохранить,

– рассказала она.

Зимой команда планирует отправиться во Львовскую область, где накануне Рождества молодые люди идут в лес, чтобы найти самую красивую сосну, а затем украшают ее яблоками.

Эту огромную конструкцию ставят в церкви, где ее освящает священник. Сверху на дерево вешают самое красивое и самое большое яблоко, которое продают на аукционе. Все собранные средства местные жители пожертвуют на нужды украинской армии.

Маргарита Замицкая также добавила, что в планах – съемки об интересной традиции на Пасху в селе Берлин, которое также находится во Львовской области. Именно там молодежь переодевается в лошадь и ходит по кладбищу.