Писториус объявил о запуске проекта "Купол над городом": что он из себя представляет

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о начале реализации проекта "Купол над городом". Его цель – создать щит для защиты украинских городов от атак.

Об этом шла речь перед началом онлайн-заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 8 сентября.

Что сказал Писториус

Борис Писториус отметил, что Германия присоединяется к проекту "Купол над городом".

Я рад, что важный проект City Dome сейчас реализуется. В рамках этого проекта Германия поддержит создание щита для защиты украинских городов от атак беспилотников и ракет,

– сказал он.

Немецкий министр добавил, что, помимо укрепления ПВО Украины, его страна вносит значительный вклад в наращивание других боевых возможностей ВСУ.

В частности, Германия будет продолжать бесперебойные поставки беспилотников и боеприпасов большой дальности для стабилизации фронта.

Помимо текущих мер поддержки, страна профинансирует несколько десятков тысяч снарядов большой дальности для артиллерии.

"Боеприпасы будут закуплены через Британский консорциум по артиллерии и противовоздушной обороне и переданы Украине", – сообщил министр обороны Германии.

К слову, глава Минобороны Украины Евгений Хмара во время заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" также сообщил, что Украина заключает контракты на поставку 1000 ракет для Patriot за счет кредита ЕС.