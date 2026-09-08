Первые подробности масштабных соглашений озвучил глава Минобороны Украины Евгений Хмара в ходе заседания Контактной группы в формате "Рамштайн".

Подробности новых договоренностей и помощь союзников

Министр обороны подчеркнул, что значительная часть успеха на поле боя и безопасности в тылу зависит от беспилотников и надежного прикрытия с воздуха.

До 90% нашего успеха на поле боя зависит от дронов. Прошу вас принять необходимые финансовые решения до ноября, чтобы уже этой зимой мы могли увидеть результаты на поле боя. Так же, для обеспечения устойчивости Украины нам нужны решения в сфере противовоздушной обороны. Мы заключаем контракты на поставку около 1 тысячи ракет для систем Patriot с нашими партнерами и за счет займа ЕС,

– заявил Хмара.

Большинство ракет, на которые заключаются контракты, поступят только в ближайшие годы. Поэтому Украина просит партнеров передать ракеты из своих запасов уже сейчас, подчеркнул Хмара. Взамен Украина обещает союзникам будущие усовершенствованные ракеты по контрактам.

"Мы также хотели бы подчеркнуть важность поставок ракет "воздух-воздух" и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) для борьбы с реактивными "Шахедами"", – сказал министр.

Напомним, ЕС одобрил выделение Украине 3,2 миллиарда евро на перехватчики к системе Patriot перед зимним периодом.

Параллельно о дополнительных пакетах поддержки объявили и другие союзники.

Так, Великобритания выделит 100 миллионов фунтов стерлингов на укрепление украинской противовоздушной обороны зимой, что также будет включать ракеты для систем Patriot.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Берлин передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 непосредственно из запасов Бундесвера.