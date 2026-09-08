Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно о помощи ЕС

Работа по подготовке к выделению Украине 3,2 миллиарда евро на перехватчики для систем Patriot будет завершена до конца недели.

"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я приветствую согласие государств-членов на принятие исключения для Украины на закупку критически важных товаров для систем противовоздушной обороны Patriot", – написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Минобороны Украины отметили, что Еврокомиссия приняла критически важное решение для подготовки противовоздушной обороны к осенне-зимнему периоду. Ведь ракеты для Patriot необходимы Украине для защиты людей и критической инфраструктуры от российского ракетного террора, в частности баллистического.

Министр обороны Украины Евгений Хмара поблагодарил Европейский Союз за быстрое рассмотрение украинской заявки и системную поддержку.

"Мы работаем над тем, чтобы поддержка партнеров быстрее превращалась в конкретные возможности для защиты Украины,

– отметил он.