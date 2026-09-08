Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Що відомо про допомогу ЄС
Роботу з підготовки до виділення Україні 3,2 мільярда євро на перехоплювачі до систем Patriot закінчать до кінця тижня.
"Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я вітаю згоду держав-членів щодо ухвалення винятку для України на закупівлю критично важливих товарів для систем протиповітряної оборони Patriot", – написала президентка Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
У Міноборони України зазначили, що Єврокомісія прийняла критично важливе рішення для підготовки протиповітряної оборони до осінньо-зимового періоду. Адже ракети для Patriot необхідні Україні для захисту людей та критичної інфраструктури від російського ракетного терору, зокрема балістики.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Міністр оборони України Євгеній Хмара подякував Європейському Союзу за швидкий розгляд української заявки та системну підтримку.
Працюємо, щоб підтримка партнерів швидше перетворювалася на конкретні спроможності для захисту України,
– зазначив він.