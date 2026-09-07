Как человек стал известным? Что предшествовало успеху? Какие решения изменили его жизнь? И что осталось за пределами красивой истории о победе? Именно об этом – новый проект 24 Канала Люди.

Какие форматы будут в проекте Люди

Редакторы планируют рассказывать о знаменитостях, спортсменах, ученых, художниках, политиках, исторических личностях и других людях, которые оказывали влияние на свое время или продолжают это делать сегодня.

Однако это будут не сухие биографии с датами и перечнем достижений. Редакции интересно показать человека за известным именем – с его амбициями, ошибками, потерями, сложными решениями и неожиданными поворотами.

В этом разделе также будут интервью с интересными и яркими личностями и простыми людьми, с которыми мы стоим в одной очереди в супермаркете или вместе гуляем где-нибудь в парке. Оглянитесь вокруг. Возможно, рядом с вами сейчас сидит наш следующий герой,

– делится Назарий Лазур, руководитель отдела развлекательного контента.

Редакция планирует сосредоточиться на следующих форматах:

истории успеха,

биографии с неожиданными фактами,

рубрика "Персона дня" и тематические подборки.

Также журналисты в рамках проекта будут писать о тех, кто изменил мир, и о тех, чьи имена незаслуженно остались в тени.

Интервью с людьми, которых мы встречаем каждый день

Отдельное направление проекта Люди – личности, которых мы можем встретить прямо сейчас. В проекте будут появляться интервью с интересными людьми и обычными украинцами, чьи истории тоже заслуживают внимания.

Ведь иногда за соседним столиком в кафе, в очереди в супермаркете или на скамейке в парке может сидеть человек с историей, которую захочется прочитать,

– добавляет Назарий Лазур.

Проект 24 Канала Люди – о тех, кого мы вроде бы уже знаем. Но, возможно, совсем не знаем их историй. И, возможно, среди них вы узнаете не только кого-то известного, но и немного себя.

Первые публикации из жизни публичных и известных людей уже можно прочитать, нажав здесь.