Потом – у Медведчука отобрали трубопровод, на котором тот годами зарабатывал миллионы благодаря российскому дизелю. И открытое дело против олигарха, где его обвиняют в госизмене, – заставляет его нервничать.

Внимание Обыски проводят и в доме Медведчука в Киеве, – СМИ

Обыски и санкции СНБО

К родственникам и в офисы Виктора Медведчука 24 июня вновь пришли силовики с обысками. Посетили даже мать жены Медведчука.

Обратите внимание! 19 февраля Рада нацбезопасности и обороны ввела против Медведчука и его жены Марченко санкции. Супругов обвинили в финансировании террористов.

Подливает масла в огонь и то, что Совет нацбезопасности должен пересмотреть санкции в отношении Виктора Медведчука и его компаний. А это в свою очередь может еще ухудшить и до того печальное положение Медведчука.

"Мы можем делать выводы о болезненности этих событий для Медведчука. Это ослабляет его имидж. Он даже не может защитить мать своей жены, и это показывает его как слабого человека", – считает журналист Сергей Лещенко.

Медведчук проиграл войну Банковой

Трудно оценить, сколько потерял Медведчук в деньгах, но политически войну с Банковой он уже проиграл. Даже Кремль все больше отмежевывается от лидера ОПЗЖ и готовится делать ставку на кого-то менее токсичного.

Ниша освободилась. Рейтинги ОПЗЖ падают. Очевидно, как проект он (Медведчук – 24 канал) будет мертвым. Надо усиливать вклад этих денег, которые вкладывали в Медведчука и его медиаимперию,

– считает политолог Игорь Чаленко.

Сложно пока прогнозировать, окажется ли Медведчук за решеткой. Ведь для этого нужна не только политическая воля Владимира Зеленского и решение СНБО, но и честные суды. На них Медведчук тоже имеет немалое влияние. Впрочем, как минимум, звезда "недоолигрха" Медведчука на политическом олимпе в ближайшее время точно погаснет.

Внимание СБУ пришла с обысками в офис ОПЗЖ и домой к маме Марченко

То, чем закончится дело против Медведчука – обвинение в госизмене и в финансировании террористов – станет маркером одновременно и эффективности судебной и правоохранительной системы, и реальной борьбы с олигархами в государстве.

Дело против Медведчука: коротко