Потом – у Медведчука отобрали трубопровод, на котором тот годами зарабатывал миллионы благодаря российскому дизелю. И открытое дело против олигарха, где его обвиняют в госизмене, – заставляет его нервничать.
Внимание Обыски проводят и в доме Медведчука в Киеве, – СМИ
Обыски и санкции СНБО
К родственникам и в офисы Виктора Медведчука 24 июня вновь пришли силовики с обысками. Посетили даже мать жены Медведчука.
Подливает масла в огонь и то, что Совет нацбезопасности должен пересмотреть санкции в отношении Виктора Медведчука и его компаний. А это в свою очередь может еще ухудшить и до того печальное положение Медведчука.
"Мы можем делать выводы о болезненности этих событий для Медведчука. Это ослабляет его имидж. Он даже не может защитить мать своей жены, и это показывает его как слабого человека", – считает журналист Сергей Лещенко.
Медведчук проиграл войну Банковой
Трудно оценить, сколько потерял Медведчук в деньгах, но политически войну с Банковой он уже проиграл. Даже Кремль все больше отмежевывается от лидера ОПЗЖ и готовится делать ставку на кого-то менее токсичного.
Ниша освободилась. Рейтинги ОПЗЖ падают. Очевидно, как проект он (Медведчук – 24 канал) будет мертвым. Надо усиливать вклад этих денег, которые вкладывали в Медведчука и его медиаимперию,
– считает политолог Игорь Чаленко.
Сложно пока прогнозировать, окажется ли Медведчук за решеткой. Ведь для этого нужна не только политическая воля Владимира Зеленского и решение СНБО, но и честные суды. На них Медведчук тоже имеет немалое влияние. Впрочем, как минимум, звезда "недоолигрха" Медведчука на политическом олимпе в ближайшее время точно погаснет.
Внимание СБУ пришла с обысками в офис ОПЗЖ и домой к маме Марченко
То, чем закончится дело против Медведчука – обвинение в госизмене и в финансировании террористов – станет маркером одновременно и эффективности судебной и правоохранительной системы, и реальной борьбы с олигархами в государстве.
Дело против Медведчука: коротко
- 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в государственной измене. Говорится о покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, нардепа обвинили в том, что он передавал русским информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.
- 13 мая куму Путина избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест до 9 июля.