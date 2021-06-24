Потім – у Медведчука відібрали трубопровід, на якому той роками заробляв мільйони завдяки російському дизелю. Та й відкрита справа проти олігарха, де його звинувачують у держзраді, – змушує його нервувати.

Увага Обшуки проводять й у будинку Медведчука у Києві, – ЗМІ

Обшуки та санкції РНБО

До родичів і в офіси Віктора Медведчука 24 червня знову прийшли силовики з обшуками. Навідались навіть до матері дружини Медведчука.

Зверніть увагу! 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони ввела проти Медведчука та його дружини Марченко санкції. Подружжя звинуватили у фінансуванні терористів. Підливає олії у вогонь і те, що Рада нацбезпеки має переглянути санкції щодо Віктора Медведчука та його компаній. А це своєю чергою може ще погіршити й до того сумне становище Медведчука. "Ми можемо робити висновки про болючість цих подій для Медведчука. Це послаблює його імідж. Він навіть не може захистити мати своєї дружини й це показує його як слабку людину", – вважає журналіст Сергій Лещенко.

Медведчук програв війну Банковій

Важко оцінити, скільки втратив Медведчук у грошах, але політично війну з Банковою він уже програв. Навіть Кремль усе більше відмежовується від лідера ОПЗЖ та готується робити ставку на когось менш токсичного.

Ніша звільнилась. Рейтинги ОПЗЖ падають. Очевидно, як проєкт він (Медведчук – 24 канал) буде мертвим. Треба посилювати внесок цих грошей, які вкладали в Медведчука і його медіаімперію,

– вважає політолог Ігор Чаленко.

Складно поки що прогнозувати, чи опиниться Медведчук за ґратами. Адже для цього потрібна не лише політична воля Володимира Зеленського й рішення РНБО, а й чесні суди. На них Медведчук теж має чималий вплив. Втім, як мінімум, зірка "недоолігрха" Медведчука на політичному олімпі найближчим часом точно згасне.

Увага СБУ прийшла з обшуками в офіс ОПЗЖ та додому до мами Марченко

Те, чим закінчиться справа проти Медведчука – звинувачення в держзраді й закиди у фінансуванні терористів – стане маркером одночасно й ефективності судової та правоохоронної системи, і реальної боротьби з олігархами в державі.

Справа проти Медведчука: коротко