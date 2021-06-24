Потім – у Медведчука відібрали трубопровід, на якому той роками заробляв мільйони завдяки російському дизелю. Та й відкрита справа проти олігарха, де його звинувачують у держзраді, – змушує його нервувати.
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Обшуки та санкції РНБО
До родичів і в офіси Віктора Медведчука 24 червня знову прийшли силовики з обшуками. Навідались навіть до матері дружини Медведчука.
Підливає олії у вогонь і те, що Рада нацбезпеки має переглянути санкції щодо Віктора Медведчука та його компаній. А це своєю чергою може ще погіршити й до того сумне становище Медведчука.
"Ми можемо робити висновки про болючість цих подій для Медведчука. Це послаблює його імідж. Він навіть не може захистити мати своєї дружини й це показує його як слабку людину", – вважає журналіст Сергій Лещенко.
Медведчук програв війну Банковій
Важко оцінити, скільки втратив Медведчук у грошах, але політично війну з Банковою він уже програв. Навіть Кремль усе більше відмежовується від лідера ОПЗЖ та готується робити ставку на когось менш токсичного.
Ніша звільнилась. Рейтинги ОПЗЖ падають. Очевидно, як проєкт він (Медведчук – 24 канал) буде мертвим. Треба посилювати внесок цих грошей, які вкладали в Медведчука і його медіаімперію,
– вважає політолог Ігор Чаленко.
Складно поки що прогнозувати, чи опиниться Медведчук за ґратами. Адже для цього потрібна не лише політична воля Володимира Зеленського й рішення РНБО, а й чесні суди. На них Медведчук теж має чималий вплив. Втім, як мінімум, зірка "недоолігрха" Медведчука на політичному олімпі найближчим часом точно згасне.
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Те, чим закінчиться справа проти Медведчука – звинувачення в держзраді й закиди у фінансуванні терористів – стане маркером одночасно й ефективності судової та правоохоронної системи, і реальної боротьби з олігархами в державі.
Справа проти Медведчука: коротко
- 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала Медведчуку підозру у державній зраді. Мовиться про замах на розграбування національних ресурсів у Криму. Крім того, нардепа звинуватили у тому, що він передавав росіянам інформацію про дислокацію підрозділів Збройних сил України.
- 13 травня куму Путіна обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 9 липня.