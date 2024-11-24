Сейчас география проекта "Олени Святого Николая" – более 40 городов, поселков и сел в Украине. Член команды Максим Слодзик поделился с 24 Каналом, как появилась такая замечательная инициатива.

Смотрите также В Греции большая группа "коммунистов" напала на акцию украинцев к годовщине Голодомора

По каким городам будет ездить "оленемобиль"

В 2015 году накануне Дня Святого Николая волонтеры начали получать запросы от лидеров общин, чтобы что-то подготовить на праздник. Детей было сложно собрать, и ресурсов не хватало. И тогда появилась идея – собрать письма детей и опубликовать их в сети. Все желающие могли присоединиться и выполнить детскую мечту.

Сначала к этому относились с недоверием, особенно дети. Хотя родители тоже не верили. Но присоединилось очень много наших друзей и вообще людей. Мы тогда уже работали достаточно долго, был определенный кредит доверия к организации, поэтому присоединилось достаточно много. Никто не верил, но это осуществилось,

– отметил Максим Слодзик.

С начала полномасштабной войны под опеку проекта "Олени Святого Николая" попали не только те дети, которые живут недалеко от зоны боевых действий, но и маленькие переселенцы. Поэтому "оленемобиль" будет ездить по всей стране – от Харькова и Херсона до Львова и Тернополя.

Мы никогда не приезжаем и просто так раздаем подарки. Это не гуманитарная помощь. Наша главная цель – это психосоциальная помощь. Мы играем с ними в определенные игры, которые позволяют им себя почувствовать на своем месте. Почувствовать, что они нужны. Почувствовать себя живыми и в определенном кругу друзей,

– объяснил член команды.

На сайте проекта "Олени Святого Николая" можно выбрать письмо и осуществить детскую мечту. Ажиотаж большой – как только организация публикует желание детей, их сразу разбирают.

Помочь можно также донатом. Средства всегда нужны на топливо, реквизит и подарки для детей, которые не писали письма. Приобщиться можно по следующим реквизитам:

Paypal dissplanerenok@gmail.com

Mono 5375 4112 1268 9413

Приват 5168 7521 0473 8870