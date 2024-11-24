Зараз географія проєкту "Олені Святого Миколая" – понад 40 міст, селищ та сіл в Україні. Член команди Максим Слодзик поділився з 24 Каналом, як з'явилася така чудова ініціатива.

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По яких містах їздитиме "оленемобіль"

У 2015 році напередодні Дня Святого Миколая волонтери почали отримувати запити від лідерів громад, аби щось підготувати на свято. Дітлахів було складно зібрати, та й ресурсів бракувало. І тоді з'явилася ідея – зібрати листи дітей та опублікувати їх в мережі. Всі охочі могли долучитися та виконати дитячу мрію.

Спочатку до цього ставилися з недовірою, особливо діти. Хоча батьки теж не вірили. Але долучилося дуже багато наших друзів та загалом людей. Ми тоді вже працювали достатньо довго, був певний кредит довіри до організації, тому долучилося достатньо багато. Ніхто не вірив, але це здійснилося,

– наголосив Максим Слодзик.

З початку повномасштабної війни під опіку проєкту "Олені Святого Миколая" потрапили не лише ті діти, які живуть неподалік зони бойових дій, а й маленькі переселенці. Тому "оленемобіль" їздитиме по всій країні – від Харкова та Херсону до Львова і Тернополя.

Ми ніколи не приїжджаємо і просто так роздаємо подарунки. Це не гуманітарна допомога. Наша головна ціль – це психосоціальна допомога. Ми граємо з ними в певні ігри, які дозволяють їм себе відчути на своєму місці. Відчути, що вони потрібні. Відчути себе живими й в певному колі друзів,

– пояснив член команди.

На сайті проєкту "Олені Святого Миколая" можна обрати лист та здійснити дитячу мрію. Ажіотаж великий – щойно організація публікує бажання дітлахів, їх одразу розбирають.

Допомогти можна також донатом. Кошти завжди потрібні на паливо, реквізит та подарунки для дітей, які не писали листа. Долучитися можна за наступними реквізитами:

Paypal dissplanerenok@gmail.com

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