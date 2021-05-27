"Родные" возвращаются: на 24 канале покажут новые 10 историй семей, которые усыновили детей

Проект "Родные" анонсировал старт 2 сезона. Уже в июне на экранах 24 канала покажут истории новых 10 украинских семей, у которых есть опыт усыновления.

Первый выпуск 2 сезона можно будет посмотреть уже 1 июня в эфире телеканала. Проект создали с целью популяризации усыновления среди украинцев.

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"Счастье – быть пойманным в объятиях или впервые прокатиться с папой на велосипеде. Счастье – плакать ночью с мамой из-за первой неудачной любви и знать, что все будет хорошо, ведь родные рядом", – сказала автор и ведущая проекта Марьяна Романяк.

Она отметила, что в Украине 6 тысяч детей ждут усыновления.

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