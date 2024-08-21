Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, какую политику в отношении поставок российского газа ведет Си Цзиньпин. Предполагалось, что через Монголию будет проведен газопровод длиной 2,5 тысячи километров. Однако Москве так и не удалось договориться с Пекином.

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Китай решил проявить жестокость

Россия, пытаясь компенсировать потери на европейском рынке, в 2022 году предложила Китаю увеличить закупки российского газа до 100 миллиардов кубометров в год.

Впрочем, несмотря на заявления о "стратегическом партнерстве" без границ и поездки российского президента в Пекин, лидер КНР не одобрил строительство.

Все попытки России заключить с Китаем соглашение по строительству газопровода "Сила Сибири – 2" зашли в тупик из-за разногласий в ценовой политике и количества газа, которую Пекин намерен закупать у Москвы.

Насколько я понимаю, Китай просто выкручивает руки Путину и говорит, чтобы тот продавал газ по внутренним ценам. Однако Кремлю это не подходит. Отсюда торможение. Китайцы же решили проявить жестокость,

– сказал Гудков.

По данным Financial Times, Си Цзиньпин захотел опустить цену на газ до внутрироссийского уровня, то есть около 60 долларов за тысячу кубометров. Это вчетверо дешевле, чем российский газ обходится Китаю сегодня – 260 долларов за тысячу кубов по газопроводу "Сила Сибири-1".