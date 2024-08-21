Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, яку політику щодо постачання російського газу веде Сі Цзіньпін. Передбачалося, що через Монголію буде проведено газопровід завдовжки 2,5 тисячі кілометрів. Однак Москві так і не вдалося домовитися з Пекіном.

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Китай вирішив проявити жорстокість

Росія, намагаючися компенсувати втрати на європейському ринку, у 2022 році запропонувала Китаю збільшити закупівлі російського газу до 100 мільярдів кубометрів на рік.

Втім, попри заяви про "стратегічне партнерство" без кордонів й поїздки російського президента до Пекіна, лідер КНР не схвалив будівництво.

Усі спроби Росії укласти з Китаєм угоду з будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2" зайшли в глухий кут через розбіжності в ціновій політиці та кількості газу, яку Пекін має намір закуповувати у Москви.

Наскільки я розумію, Китай просто "викручує руки Путіну" й каже, щоб той продавав газ по внутрішнім цінам. Однак Кремлю це не підходить. Звідси гальмування. Китайці ж вирішили проявити жорстокість,

– мовив Гудков.

За даними Financial Times, Сі Цзіньпін захотів опустити ціну на газ до внутрішньоросійського рівня, тобто близько 60 доларів за тисячу кубометрів. Це вчетверо дешевше, ніж російський газ обходиться Китаю сьогодні – 260 доларів за тисячу кубів газопроводом "Сила Сибіру-1".