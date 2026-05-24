Россия может разрабатывать подводные ядерные ракеты, – СМИ

Россияне могут разместить ядерные ракеты на морском дне. Этим попыткам посвящен секретный проект "Скиф". Также в рамках проекта действует судно "Звездочка".

Об этом говорится в материале Tagesschau.

Что известно о российском проекте "Скиф"?

Немецкие телеканалы WDR и NDR исследовали детали. Для этого они анализировали спутниковые снимки, изучали российские научные базы данных и исторические документы, а также общались с военнослужащими и экспертами.

Россия, возможно, годами работала над развертыванием баллистических ракет в океане, используя ранее неизвестные методы. Это создало бы значительный вызов для НАТО в случае войны, поскольку эти пусковые установки, скрыты на морском дне, было бы чрезвычайно трудно обнаружить и поразить,

– говорится в статье.

Скорее всего, враг хочет разместить ракеты, способные нести ядерные боеголовки, в специально разработанных шахтах или контейнерах на морском дне – иногда на глубине нескольких сотен метров.

Источники НАТО предположили: для развертывания ракетных шахт будут использованы транспортное судно "Звездочка" и, вероятно, специальная подводная лодка "Саров".

По данным НАТО, для упомянутого проекта была разработана ракета под названием "Скиф", которая, как считают, является модифицированной версией ракеты "Синева", которой до сих пор вооружены преимущественно российские подводные лодки. Ракеты "Скиф", которые могут запускаться с морского дна, имеют дальность полета до нескольких тысяч километров. Первые испытания, как сообщается, состоялись уже несколько лет назад,

– сказано в статье.

Справка. Порт приписки "Звездочки" – Северодвинск. Это специальное судно, построенное для российских вооруженных сил, которое с помощью подъемных кранов и грузовых рамп переправляет тяжелую технику в открытом море, в том числе в ледяных водах Северного моря.

А вообще реально разместить ядерные ракеты на дне моря, что это дает?

По мнению Хельге Адрианса, военно-морского офицера и ученого Немецкого института международных дел и вопросов безопасности, россияне хотят уменьшить зависимость от очень сложных и дорогих платформ, например подводные лодки или большие крейсеры. Так можно сэкономить на подводных лодках и их персонале.

А нейтрализовать ракетные шахты на морском дне было бы очень дорого. Поэтому Россия могла бы поддерживать свой ядерный потенциал сдерживания даже при ограниченных финансовых ресурсах.

Впрочем, россиянам придется бороться с океанскими течениями и заилением шахт. Также будут трудности с передачей данных. Возможно, они и не смогут широко развернуть свою новую технологию.

Кто-то уже делал что-то подобное?

Во время холодной войны США размышляли над возможностью разместить ракеты на дне моря, но не реализовали эту идею.

Интересно, что в 1971 году был заключен так называемый договор о морском дне, который подписали СССР и США. Его официальное название – Договор о запрете размещения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения на морском дне и под поверхностью моря.

Соглашение остается в силе. Однако оно запрещает развертывание ядерного оружия только в международных водах, а не в собственных прибрежных районах. Ракета "Скиф" предназначена для размещения в российских водах.