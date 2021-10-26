Проект "Стена" на границе с Россией заканчивается: потратили вдвое меньше, чем планировали
Источник:"Украинская правда"
В декабре 2021 года завершается действие плана мероприятий по обустройству государственной границы с Россией. По информации Госпогранслужбы, на этот проект выделили вдвое меньше средств, чем планировали.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Проект утвердил Кабмин Арсения Яценюка в 2015 году и известен он был как "Стена".
Читайте также Мы должны быть готовы к любому развитию событий – Зеленский о ситуации на Донбассе
Изначально планировали завершить работы в 2018 году. Однако, говорят в ГПСУ, в план постоянно вносили изменения согласно реальному финансированию.
Как изменялось финансирование проекта:
- Размер первоочередной стоимости работ составлял 4 миллиарда гривен.
- В течение 2015–2020 годов из госбюджета было выделено 2,1 миллиарда гривен, которые были реализованы в полном объеме.
- В 2021 году предусмотрено выделение 338 миллионов.
Надлежащего обустройства требует вся граница Украины
Надлежащего обустройства требует вся государственная граница Украины и во всех направлениях, от этого зависит уровень пограничной безопасности. Конечно, развитию участков с Россией, Беларусью и центральному участку украинско-молдавской границы уделяется первостепенное внимание,
– объяснил Демченко.
Спикер ГПС добавил, что был разработан проект Концепции государственной целевой правоохранительной программы обустройства государственной границы на период до 2024 года. Однако пограничники не знают, заложили ли необходимые средства в госбюджет-2022.
Недавно Украинские пограничники рассказали, за что им чаще всего предлагают взятку
Главное о проекте "Стена"
Работы по проекту "Стена" выполнялись на территории Харьковской, Луганской и части Черниговской области. Что сделано:
- обустроено 403 километра противотранспортного рва;
- построено 332 километра рокадной дороги;
- есть почти 150 переходов дороги через овраги;
- 100 км металлического забора;
- обустроено 62 километра заграждения из спирали "Егоза";
- развернуто и обустроено 11 комплексов системы видеоконтроля и сигнализации;
- выполнялись работы по реконструкции пограничных подразделений.