Сейчас Диана с детьми живет во Львове. Однако, очень мечтает вернуться домой. Об эвакуации из Краматорска, первых прилетах возле дома и планах на будущее Диана рассказала в рамках проекта "СВОИ" 24 канала.

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"После победы вернусь в Краматорск и буду целовать землю"

Диане пришлось эвакуироваться из родного дома с маленьким сыном в 2014 году. Тогда русские захватчики впервые вторглись в Краматорск. К счастью, наши воины уже через несколько месяцев освободили город из-под оккупации. Так что семья смогла вернуться назад.

Впрочем, в 2022 году снова пришлось спасаться от российского войска. На этот раз Диана покидала родной город уже с двумя детьми – 12-летним Ростиславом и 2-летним Ярославом.

Диана с сыновьями живут во Львове. Ее муж защищает Украину в рядах ВСУ. Диана всем сердцем мечтает о победе. Поделилась, что сделает первым.

Мы соберем все чемоданы и отправимся в Краматорск. Я буду свою землю целовать в городе. Обниму родных и друзей. Мы благодарны всем нашим защитникам. Мы очень ждем победы,

– подчеркнула Диана.

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Обратите внимание! Оккупанты систематически обстреливают Краматорск. Так, в конце сентября вражеские бойцы нанесли сразу четыре ракетных удара по городу. Тогда не менее 10 человек получили ранения. Повреждения получили здание бывшего интерната, многоэтажки, дорожное покрытие, помещение второй городской больницы и "Укртелекома". Глава ОВА Павел Кириленко призвал жителей эвакуироваться, чтобы не подвергаться опасности.