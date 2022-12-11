Наразі Діана з дітьми живе у Львові. Втім, дуже мріє повернутися додому. Про евакуацію з Краматорська, перші прильоти біля будинку та плани на майбутнє Діана розповіла у межах проєкту "СВОЇ" 24 каналу.
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"Після перемоги повернуся у Краматорськ і землю цілуватиму"
Діані довелося евакуюватися з рідного дому з маленьким сином у 2014 році. Тоді російські загарбники вперше вторглися у Краматорськ. На щастя, наші воїни вже через декілька місяців звільнили місто з-під окупації. Тож сім'я змогла повернутися назад.
Втім, у 2022 році знову довелося рятуватися від російського війська. Цього разу Діана покидала рідне місто вже з двома дітьми, – 12-річним Ростиславом та 2-річним Ярославом.
Наразі Діана з синами мешкають у Львові. Її чоловік захищає Україну в лавах ЗСУ. Діана всім серцем мріє про перемогу. Ділиться, що зробить першим.
Ми зберемо всі валізи й вирушимо до Краматорська. Я землю свою цілуватиму у місті. Обійму рідних та друзів. Ми вдячні усім нашим захисникам. Ми дуже чекаємо перемоги,
– наголосила Діана.
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