Наразі Діана з дітьми живе у Львові. Втім, дуже мріє повернутися додому. Про евакуацію з Краматорська, перші прильоти біля будинку та плани на майбутнє Діана розповіла у межах проєкту "СВОЇ" 24 каналу.

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"Після перемоги повернуся у Краматорськ і землю цілуватиму"

Діані довелося евакуюватися з рідного дому з маленьким сином у 2014 році. Тоді російські загарбники вперше вторглися у Краматорськ. На щастя, наші воїни вже через декілька місяців звільнили місто з-під окупації. Тож сім'я змогла повернутися назад.

Втім, у 2022 році знову довелося рятуватися від російського війська. Цього разу Діана покидала рідне місто вже з двома дітьми, – 12-річним Ростиславом та 2-річним Ярославом.

Наразі Діана з синами мешкають у Львові. Її чоловік захищає Україну в лавах ЗСУ. Діана всім серцем мріє про перемогу. Ділиться, що зробить першим.

Ми зберемо всі валізи й вирушимо до Краматорська. Я землю свою цілуватиму у місті. Обійму рідних та друзів. Ми вдячні усім нашим захисникам. Ми дуже чекаємо перемоги,

– наголосила Діана.

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Зверніть увагу! Окупанти систематично обстрілюють Краматорськ. Так, наприкінці вересня ворожі бійці завдали одразу чотири ракетних удари по місту. Тоді щонайменше 10 людей отримали поранення. Пошкоджень зазнала будівля колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та "Укртелекому". Очільник ОВА Павло Кириленко закликав мешканців евакуюватися, аби не наражатися на небезпеку.