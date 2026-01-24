Проект "Знай свою Украину" присоединился к разработке курса "Искусство" для МОН, – Гнат Коробко

Образовательный проект "Знай свою Украину" присоединился к разработке уроков "Искусство" для пилотной учебной программы "Образование для жизни" Министерства образования и науки. Курс для 5 – 6 классов уже внедряется в 61 школе по всей Украине.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал меценат и соучредитель проекта Игнат Коробко.

Что известно о разработке курса "Искусство"?

Проект "Знай свою Украину" присоединился к разработке уроков "Искусство" для пилотной учебной программы МОН "Образование для жизни", которую в 2025 году запустили для тестирования новых подходов к обучению. Это интегрированный курс для 5 – 6 классов, который сейчас внедряется в 61 школе по всей Украине. Курс сочетает украинский культурный контекст с мировыми художественными практиками без жесткого хронологического разделения. Наша задача заключалась не в том, чтобы создать отдельный блок о традиционной культуре, а в том, чтобы показать ее как органическую часть современной жизни и более широкого художественного контекста,

– отметил Игнат Коробко.

Он рассказал, что разработка уроков происходила в партнерстве с ОО "Музей современного искусства", а также в постоянном диалоге с педагогами.

"Разработка уроков происходила в партнерстве с ОО "Музей современного искусства", а также в постоянном диалоге с педагогами. На основе наработок проекта "Знай свою Украину" методистки курса Мирослава Вертюк и Ярослава Музыченко разработали две темы для уроков искусства в 5 – 6 классах, а также специальные занятия для зимнего периода, посвященные украинской традиции празднования Рождества. Уроки раскрывают традиционную культуру через различные художественные измерения – музыку и колядницкую традицию, изобразительное искусство, театральные элементы и праздничные традиции", – рассказал Игнат Коробко.

Напомним, "Знай свою Украину" – это образовательный проект о традиционной украинской культуре, который в партнерстве с культурными институтами и при поддержке мецената Игната Коробка создает учебные курсы, уроки и практические материалы для школ, педагогов и широкой аудитории. Суммарно образовательные курсы "Покрова" и "Рождество" прошли более 18 тысяч желающих.