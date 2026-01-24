Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів меценат і співзасновник проєкту Гнат Коробко.

Що відомо про розробку курсу "Мистецтво"?

Проєкт "Знай свою Україну" долучився до розробки уроків "Мистецтво" для пілотної навчальної програми МОН "Освіта для життя", яку у 2025 році запустили для тестування нових підходів до навчання. Це інтегрований курс для 5 – 6 класів, який нині впроваджується у 61 школі по всій Україні. Курс поєднує український культурний контекст зі світовими мистецькими практиками без жорсткого хронологічного поділу. Наше завдання полягало не в тому, щоб створити окремий блок про традиційну культуру, а в тому, щоб показати її як органічну частину сучасного життя та ширшого мистецького контексту,

– зазначив Гнат Коробко.

Він розповів, що розробка уроків відбувалася у партнерстві з ГО "Музей сучасного мистецтва", а також у постійному діалозі з освітянами.

"Розробка уроків відбувалася у партнерстві з ГО "Музей сучасного мистецтва", а також у постійному діалозі з освітянами. На основі напрацювань проєкту "Знай свою Україну" методистки курсу Мирослава Вертюк та Ярослава Музиченко розробили дві теми для уроків мистецтва у 5 – 6 класах, а також спеціальні заняття для зимового періоду, присвячені українській традиції святкування Різдва. Уроки розкривають традиційну культуру через різні мистецькі виміри – музику й колядницьку традицію, образотворче мистецтво, театральні елементи та святкові традиції", – розповів Гнат Коробко.

Нагадаємо, "Знай свою Україну" – це освітній проєкт про традиційну українську культуру, який у партнерстві з культурними інституціями та за підтримки мецената Гната Коробка створює навчальні курси, уроки й практичні матеріали для шкіл, освітян та широкої аудиторії. Сумарно освітні курси "Покрова" та "Різдво" пройшли понад 18 тисяч охочих.