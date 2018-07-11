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Проект итоговой декларации саммита НАТО – антироссийский, – немецкое издание

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НАТО займут антироссийскую позицию
НАТО займут антироссийскую позицию / The Epoch Times

Проект итоговой декларации саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, не оставляет возможностей для изменения курса альянса в отношении России, по крайней мере пока официальная Москва сама не изменит свою политику.

Об этом пишет авторитетное немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, который попал в распоряжение редакции.

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Мы категорически осуждаем незаконную и неправомерную аннексию Крыма Россией, которую мы не признаем сейчас и не признаем в будущем,
– говорится в проекте декларации, которую в среду должны одобрить главы государств и правительств стран-членов НАТО.

Несмотря на то, что финансовые вопросы являются приоритетными в итоговой декларации НАТО, в документе преобладает тема отношений с Россией, акцентирует внимание газета. Очевидно, накануне саммита НАТО и встречи с Путиным аппарат Трампа не пытался подготовить смену курса, поэтому претензий к РФ в проекте декларации много, отмечается в материале. Так, Россия бросает вызов евроатлантической безопасности и стабильности с помощью "гибридных акций, включая попытки повлиять на избирательные процессы". Критике подвергаются также "широко распространенные кампании по дезинформации и коварная киберактивность Кремля". В проекте итогового документа упоминается и причастность России к инциденту с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери: Россия "ослабила стабильность и безопасность, повысила непредсказуемость и изменила ситуацию с безопасностью", цитирует издание текст декларации.

Согласно документу, страны НАТО намерены признать все аспекты договоренности, достигнутой на саммите в Уэльсе в 2014 году: о том, что до 2024 года военные расходы стран составят 2% от ВВП. Такое обязательство, в первую очередь, усилит давление на Германию, которая до 2024 года планирует повысить расходы на оборону лишь до 1,5%, – передает автор публикации.

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Теги: Новости политики Новости России Аннексия Крыма НАТО
Источник: 24 Канал
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