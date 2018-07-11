Проект підсумкової декларації саміту НАТО – антиросійський, – німецьке видання

Проект підсумкової декларації саміту НАТО, який проходитиме 11-12 липня у Брюсселі, не залишає можливостей для зміни курсу альянсу щодо Росії, принаймні поки офіційна Москва сама не змінить свою політику.

Про це пише авторитетне німецьке видання Süddeutsche Zeitung із посиланням на документ, який потрапив у розпорядження редакції.

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Ми категорично засуджуємо незаконну і неправомірну анексію Криму Росією, яку ми не визнаємо зараз і не визнаємо в майбутньому,

– йдеться у проекті декларації, яку в середу повинні схвалити глави держав і урядів країн-членів НАТО.

Незважаючи на те, що фінансові питання є пріоритетними у підсумковій декларації НАТО, в документі переважає тема відносин з Росією, акцентує увагу газета. Очевидно, напередодні саміту НАТО і зустрічі з Путіним апарат Трампа не намагався підготувати зміну курсу, тому претензій до РФ у проекті декларації багато, зазначається у матеріалі. Так, Росія кидає виклик євроатлантичній безпеці і стабільності за допомогою "гібридних акцій, включаючи спроби вплинути на виборчі процеси". Критиці піддаються також "широко поширені кампанії з дезінформації та підступна кіберактивність Кремля". У проекті підсумкового документа згадується і причетність Росії до інциденту з використанням нервово-паралітичної речовини "Новачок" у британському Солсбері: Росія "послабила стабільність і безпеку, підвищила непередбачуваність і змінила ситуацію з безпекою", цитує видання текст декларації.

Згідно з документом, країни НАТО мають намір визнати всі аспекти домовленості, досягнутої на саміті в Уельсі в 2014 році: про те, що до 2024 року військові витрати країн складуть 2% від ВВП. Таке зобов'язання, в першу чергу, посилить тиск на Німеччину, яка до 2024 року планує підвищити витрати на оборону лише до 1,5%, – передає автор публікації.

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