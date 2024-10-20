В Тбилиси проводят масштабный проевропейский марш: пророссийские политики недовольны

В столице Грузии 20 октября организовали масштабную акцию "Грузия выбирает Евросоюз". Целью проведения такой акции называют очередное подтверждение европейского выбора грузин. Однако в правительстве приходят в ярость.

О соответствующей мере сообщает грузинская служба "Радио Свобода". Такую инициативу поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили и главные оппозиционные партии.

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В Грузии организовали масштабный проевропейский марш

За шесть дней до парламентских выборов сторонники европейского курса страны собираются на пяти локациях в Тбилиси: на площади Республики, площади Героев, возле станций метро "Марджанишвили" и "300 арагвинцев", возле пересечения улиц Амаглеба и Асатиани в районе Мтацминда.

Активисты будут следовать к площади Свободы. Марш организовали неправительственные организации, однако главные оппозиционные партии и глава страны Саломе Зурабишвили поддержали ее. Ранее она заявила, что сама примет участие в марше и попросила граждан выразить свою волю, выйдя на улицы.

Проевропейский марш в Тбилиси / Фото Эхо Кавказа

В то же время члены правительства, комментируя марш, отмечаются гомофобными заявлениями. Например, депутат от пророссийской партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили заявил, что организатором марша является якобы "Тбилиси Прайд".

Это не грузинский выбор, это выбор "Тбилиси-прайда", и грузинское общество, и его большая часть, никогда не будут участвовать в повестке дня мужчин, женатых из-за рубежа,

– сообщил он.

В Тбилиси началась масштабная акция: смотрите видео

Чиновник от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа сказал, что участников марша якобы "ввели в заблуждение". "Вы за то, чтобы здесь на повестке дня были лесбиянки, гей-активисты и их пропаганда?", – сказал он.