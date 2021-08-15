Возрастет ли стоимость проезда в пригородных маршрутках

Эксперты говорят, что уже в сентябре проезд подорожает во всех маршрутных такси, которые курсируют между столицей и правобережной частью Киевской области. Прогнозируют, что проезд вырастет как минимум на 10%, а на некоторых популярных маршрутах возможен рост на 16%. Таким образом, вместо 30 гривен придется платить минимум 35.

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Об этом сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко изданию "Вести".

Так, недавно на маршрутах №392, 379 и 420, которые курсируют между Ирпенем и станцией метро "Академгородок" в Киеве стоимость проезда в столицу подорожала на 4 гривны и теперь составляет 24 гривен. А маршрутка № 381 от Ирпеня до метро "Оболонь" уже стоит 27 гривен, вместо 23.

Кроме этого, ожидается, что стоимость проезда вырастет на Бородинском, Ирпенском, Васильковском и Киево-Святошинском направлениях.

Главным причинами подорожания проезда перевозчики называют ухудшение финансового состояния автотранспортной отрасли после карантина, а также увеличением стоимости запчастей, горюче-смазочных и других материалов.

Транспортный аналитик и урбанист Александр Гречко отметил в комментарии 24 каналу, в Киевской области достаточно много существует частных перевозчиков, которые сами решают, какой уровень стоимости проезда устанавливать, чтобы не терпеть убытки. Однако есть некоторые нюансы, которые не дают оснований называть любые повышения обоснованными.

В частных маршрутках нет ни одного учета пассажиропотока, который бы мог свидетельствовать о реальном экономическом положении предприятия. Они работают за наличные в 95% и не заинтересованы в безналичной оплате,

– говорит урбанист.

"Все маршрутки предоставляют низкое качество перевозок пассажиров, не имеют кондиционеров, грязные и часто ломаются. Это свидетельствует о максимальной экономии владельцами маршруток", – говорит Александр Гречко.

Он добавил, что частные перевозчики часто жалуются на то, что годами работают в убыток. Однако надо понимать, что бизнес который приносит убытки годами работать не может. Тем более есть случаи, когда представители маршрутчиков осуществляли вооруженные перестрелки в Броварах, чтобы сохранить возможность работать на том или ином маршруте. За убыточный бизнес так не борются.

Рынок перевозок в Киеве, области и в целом по Украине давно нужно реформировать. Так как большинство такого транспорта работает только за наличные, что потом превращается в черный нал, который идет на неизвестные направления и финансирование,

– добавил Гречко.

Что говорят чиновники

А вот пресс-служба Киевской областной государственной администрации сообщила, что в маршрутках Киевской области подешевеет проезд. Так, глава области провел встречу с перевозчиками и договорился о снижении тарифов там, где повышения происходили в течение 2021 года. Мотивируя это тем, что такое повышение не может превышать 15-18%.

Сейчас уже снижены тарифы на девяти маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы,

– подчеркнул председатель Киевской ОГА Василий Володин.

По данным управления пассажирских перевозок Киевской облгосадминистрации, сокращение стоимости проезда произошло на следующих направлениях:

Вишневое – Киев;

Боярка – Киев;

Васильков – Киев;

Кривое Озеро – Киев;

Ирпень – Киев;

Чабаны – Киев;

Петровское – Киев;

Крюковщина – Киев АС Киев;

Крюковщина – Киев АС Южная.

Увеличение стоимости проезда ни на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.