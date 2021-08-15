Чи зросте вартість проїзду у приміських маршрутках
Експерти кажуть, що вже у вересні проїзд подорожчає в усіх маршрутних таксі, які курсують між столицею і правобережною частиною Київської області. Прогнозують, що проїзд зросте як мінімум на 10%, а на деяких популярних маршрутах можливе зростання на 16%. Таким чином, замість 30 гривень доведеться платити мінімум 35.
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Про це повідомив голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко виданню "Вести".
Так, нещодавно на маршрутах №392, 379 і 420, які курсують між Ірпенем та станцією метро "Академмістечко" в Києві вартість проїзду до столиці подорожчала на 4 гривні й тепер становить 24 гривень. А маршрутка № 381 від Ірпеня до метро "Оболонь" вже коштує 27 гривень, замість 23.
Окрім цього, очікується, що вартість проїзду зросте на Бородінському, Ірпінському, Васильківському та Києво-Святошинському напрямках.
Головним причинами подорожчання проїзду перевізники називають погіршення фінансового стану автотранспортної галузі після карантинних обмежень, а також збільшенням вартості запчастин, паливно-мастильних та інших матеріалів.
Транспортний аналітик та урбаніст Олександр Гречко зазначив у коментарі 24 каналу, що у Київській області досить багато існує приватних перевізників, які самі вирішують, який рівень вартості проїзду встановлювати, щоб не зазнавати збитків. Однак є деякі нюанси, які не дають підстав називати будь-які підвищення обґрунтованими.
В приватних маршрутках немає жодного обліку пасажиропотоку, який би міг свідчити про реальний економічний стан підприємства. Вони працюють за готівку в 95% і не зацікавлені в безготівковій оплаті,
– каже урбаніст.
"Всі маршрутки надають низьку якість перевезень пасажирів, не мають кондиціонерів, брудні та часто ламаються. Це свідчить про максимальну економію власниками маршруток", – говорить Олександр Гречко.
Він додав, що приватні перевізники часто скаржаться на те, що роками працюють в збиток. Однак треба розуміти, що бізнес який приносить збитки роками працювати не може. Тим більше є випадки коли представники маршрутників здійснювали озброєні перестрілки в Броварах, щоб зберегти можливість працювати на тому чи іншому маршруті. За збитковий бізнес так не борються.
Ринок перевезень в Києві, області та загалом по Україні давно потрібно реформувати. Адже більшість такого транспорту працює тільки за готівку, що потім перетворюється на чорну готівку, яка йде на невідомі напрямки та фінансування,
– додав Гречко.
Що кажуть чиновники
Натомість пресслужба Київської обласної державної адміністрації повідомила, що у маршрутках Київської області подешевшає проїзд. Так, очільник області провів зустріч з перевізниками і домовився про зниження тарифів там, де підвищення відбувались протягом 2021 року. Мотивуючи це тим, що таке підвищення не може перевищувати 15-18%.
Наразі вже знижено тарифи на дев'яти маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи,
– підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.
За даними управління пасажирських перевезень Київської облдержадміністрації, скорочення вартості проїзду відбулося на таких напрямках:
- Вишневе – Київ;
- Боярка – Київ;
- Васильків – Київ;
- Криве Озеро – Київ;
- Ірпінь – Київ;
- Чабани – Київ;
- Петрівське – Київ;
- Крюківщина – Київ АС Київ;
- Крюківщина – Київ АС Південна.
Збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18%.