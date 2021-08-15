Чи зросте вартість проїзду у приміських маршрутках

Експерти кажуть, що вже у вересні проїзд подорожчає в усіх маршрутних таксі, які курсують між столицею і правобережною частиною Київської області. Прогнозують, що проїзд зросте як мінімум на 10%, а на деяких популярних маршрутах можливе зростання на 16%. Таким чином, замість 30 гривень доведеться платити мінімум 35.

Читайте також 21 гривня за проїзд – багато, але 12 гривень – реальність: скільки заплатять кияни

Про це повідомив голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко виданню "Вести".

Так, нещодавно на маршрутах №392, 379 і 420, які курсують між Ірпенем та станцією метро "Академмістечко" в Києві вартість проїзду до столиці подорожчала на 4 гривні й тепер становить 24 гривень. А маршрутка № 381 від Ірпеня до метро "Оболонь" вже коштує 27 гривень, замість 23.

Окрім цього, очікується, що вартість проїзду зросте на Бородінському, Ірпінському, Васильківському та Києво-Святошинському напрямках.

Головним причинами подорожчання проїзду перевізники називають погіршення фінансового стану автотранспортної галузі після карантинних обмежень, а також збільшенням вартості запчастин, паливно-мастильних та інших матеріалів.

Транспортний аналітик та урбаніст Олександр Гречко зазначив у коментарі 24 каналу, що у Київській області досить багато існує приватних перевізників, які самі вирішують, який рівень вартості проїзду встановлювати, щоб не зазнавати збитків. Однак є деякі нюанси, які не дають підстав називати будь-які підвищення обґрунтованими.

В приватних маршрутках немає жодного обліку пасажиропотоку, який би міг свідчити про реальний економічний стан підприємства. Вони працюють за готівку в 95% і не зацікавлені в безготівковій оплаті,

– каже урбаніст.

"Всі маршрутки надають низьку якість перевезень пасажирів, не мають кондиціонерів, брудні та часто ламаються. Це свідчить про максимальну економію власниками маршруток", – говорить Олександр Гречко.

Він додав, що приватні перевізники часто скаржаться на те, що роками працюють в збиток. Однак треба розуміти, що бізнес який приносить збитки роками працювати не може. Тим більше є випадки коли представники маршрутників здійснювали озброєні перестрілки в Броварах, щоб зберегти можливість працювати на тому чи іншому маршруті. За збитковий бізнес так не борються.

Ринок перевезень в Києві, області та загалом по Україні давно потрібно реформувати. Адже більшість такого транспорту працює тільки за готівку, що потім перетворюється на чорну готівку, яка йде на невідомі напрямки та фінансування,

– додав Гречко.

Що кажуть чиновники

Натомість пресслужба Київської обласної державної адміністрації повідомила, що у маршрутках Київської області подешевшає проїзд. Так, очільник області провів зустріч з перевізниками і домовився про зниження тарифів там, де підвищення відбувались протягом 2021 року. Мотивуючи це тим, що таке підвищення не може перевищувати 15-18%.

Наразі вже знижено тарифи на дев'яти маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи,

– підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.

За даними управління пасажирських перевезень Київської облдержадміністрації, скорочення вартості проїзду відбулося на таких напрямках:

Вишневе – Київ;

Боярка – Київ;

Васильків – Київ;

Криве Озеро – Київ;

Ірпінь – Київ;

Чабани – Київ;

Петрівське – Київ;

Крюківщина – Київ АС Київ;

Крюківщина – Київ АС Південна.

Збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18%.