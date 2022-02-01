Профилактика лучше, чем реанимация, – Зеленский о сдерживании агрессии России

Президент Владимир Путин вместе с британским премьером Борисом Джонсоном обсудили шаги сдерживания России. Глава Украины подчеркнул, что любые меры действенны "до", а не "после".

О результатах переговоров с премьером Джонсоном Зеленский рассказал во время совместного брифинга. Президент Украины поблагодарил Великобританию за поддержку.

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Зеленский поддержал решение о санкциях против России

Здесь мое мнение известно. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше, чем реанимация. Это доказывает и недавнее решение британского правительства о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины,

– сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что Украина укрепляет обороноспособность и строит сильную и боеспособную армию. Зеленский сообщил, что уже принято решение об увеличении численности ВСУ еще на 100 тысяч военнослужащих.

На этом пути – большая практическая помощь Британии, которая предоставила 1,7 миллиарда фунтов стерлингов для военно-морского флота Украины. Речь идет также о помощи безопасности и вооружении.

Солидарен с Зеленским и Борис Джонсон. Он считает, что россияне должны понимать последствия вторжения в Украину. Украинцы, убежден премьер-министр, будут защищать свою землю до последней капли крови.

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Главное со встречи Бориса Джонсона и Владимира Зеленского: