Профилактика лучше, чем реанимация, – Зеленский о сдерживании агрессии России
Источник:Офис президента
Президент Владимир Путин вместе с британским премьером Борисом Джонсоном обсудили шаги сдерживания России. Глава Украины подчеркнул, что любые меры действенны "до", а не "после".
О результатах переговоров с премьером Джонсоном Зеленский рассказал во время совместного брифинга. Президент Украины поблагодарил Великобританию за поддержку.
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Здесь мое мнение известно. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше, чем реанимация. Это доказывает и недавнее решение британского правительства о разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины,
– сказал Зеленский.
Украинский президент отметил, что Украина укрепляет обороноспособность и строит сильную и боеспособную армию. Зеленский сообщил, что уже принято решение об увеличении численности ВСУ еще на 100 тысяч военнослужащих.
На этом пути – большая практическая помощь Британии, которая предоставила 1,7 миллиарда фунтов стерлингов для военно-морского флота Украины. Речь идет также о помощи безопасности и вооружении.Обратите внимание! Солидарен с Зеленским и Борис Джонсон. Он считает, что россияне должны понимать последствия вторжения в Украину. Украинцы, убежден премьер-министр, будут защищать свою землю до последней капли крови.
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Главное со встречи Бориса Джонсона и Владимира Зеленского:
- Борис Джонсон прибыл в Киев 1 февраля. В Мариинском дворце он встретился с президентом Зеленским.
- Политики поговорили об усилении сотрудничества между странами и помощи в сфере энергетики и по развитию инфраструктуры.
- Джонсон сообщил, что Британия разрабатывает санкции, которые введут сразу после пересечения российскими военными украинской границы.
- По результатам переговоров политики обнародовали совместное заявление.