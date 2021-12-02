По состоянию на 2 декабря профильный комитет рекомендовал Раде принять бюджет-2022 во втором чтении.

Спикер Руслан Стефанчук ранее отметил, что в этом году не видит предпосылок для "бюджетной ночи". В то же время, если процесс затянется, спикер имеет варианты. В частности, может идти речь об изменении календарного графика парламента.

Заметьте Украина запросила у ЕС дополнительную финансовую помощь на сумму 1,2 миллиарда евро

Я хочу, чтобы мы пошли по плану "А", так, как это делается в нормальных цивилизованных странах, и Украина получила прогнозируемый Бюджет на следующий год,

– сказал Стефанчук.

Спикер подчеркнул: важно, чтобы Украина получила бюджет на 2022 еще до Нового года. Это очень важно, в частности, для органов местного самоуправления. Они должны скорректировать свои местные бюджеты и принять их. По словам Стефанчука, самую важную работу уже проделали.

Политик выразил надежду, что народные депутаты найдут консенсус по основным вопросам. Четкие приоритеты на следующий год уже определены.

Проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год Рада приняла еще 2 ноября . "За" проголосовали 273 народных избранника.

Сообщение Тараса Мельничука:

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год (реестр №6000 от 15.09.2021).