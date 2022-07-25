Что значит для кремля потеря Херсонщины: Арестович прогнозирует жестокий кризис в россии

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что весь "успех" российской армии держится исключительно на завоевании новых территорий. Однако их потеря может иметь катастрофические последствия для кремля.

Такое мнение Алексей Арестович выразил в эфире "Радио Чикаго". По его словам, потеря части захваченных территорий чревата кремлем полным крахом в войне.

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У оккупантов будут возникать вопросы

Алексей Арестович отметил, что потеря завоеванных территорий будет вызывать вопросы у оккупантов, мол, за что 100 тысяч захватчиков полегли.

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что 100 тысяч – это потери россиян убитыми и ранеными из боевиков, кадровых военных россии и членов частных военных компаний.

По словам советника главы Офиса Президента, пафос российской армии держится на искусственно созданном образе завоевателей. Поэтому его можно было поддерживать во время наступления, однако баланс сил на фронте меняются и возможности наступления у россиян остались только на одном направлении на Востоке и это только потому, что туда перебросили до 60% войск.

Кризис может быть более существенным при первых успехах украинской армии на фронте. То есть это может быть не выбивание месяцами с занятых позиций, а просто обвал,

– заявил Арестович.

Советник главы офиса Президента отметил, что обвал может быть и частичным по определенным направлениям. Стоит отметить, что наиболее вероятным в этом контексте является Юг, в частности Херсонщина. Ситуация может походить на то, что происходило на Киевщине, Черниговщине и Сумщине, когда оккупанты просто сбежали.

В российской армии дела плохи

Арестович рассказал, что те, кто только попадает на фронт, относительно бодры, однако оккупанты, которые 4 месяца без ротации – далеко не такие. По его словам, не менее 20 – 40% оккупантов в разных частях не хотят воевать, а психологическое и моральное состояние у них крайне плохое, о чем свидетельствуют перехваченные разговоры и другие данные.

Также возникает множество конфликтов между рядовыми и командирами. Кроме этого, есть проблема с потенциалом оккупантов – он есть, однако большинство сил сейчас на Востоке. Арестович вспомнил, что называл захват Северодонецка и Лисичанска последним успехом оккупантов и снова это подчеркнул.

Отказчиков содержат в подвалах в Луганской области

По данным СМИ, по меньшей мере 1793 российских военных отказались от участия в войне и решили написать рапорты. Более 200 из них сейчас содержатся в подвалах и гаражах в Брянке Луганской области.

Оккупантам предлагают вернуться на фронт либо в свое подразделение, либо другое. Однако других вариантов у них нет.

Причиной таких действий является опасение командования, что количество отказников может возрасти.

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