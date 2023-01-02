В 2023 году реализуют 4 пункта из плана Зеленского, – Пионтковский
Украина ведет мощную внешнюю политику и получает все больше помощи своих партнеров. В 2023 году пункты по речи Владимира Зеленского в Белом доме будут реализованы.
Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он убежден, что дата украинской победы зависит от скорости поставки необходимого вооружения.
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По словам Пионтковского, чрезвычайно важным был визит Владимира Зеленского в Белый дом, где он фактически запрограммировал планы на 2023 год. Саммит "Большой семерки" подтвердил важные решения: признание Владимира Путина военным преступником и согласование с планом "справедливого мира" Владимира Зеленского.
Это уже не план Зеленского, а требования "Большой семерки". Там кратко изложены требования, которые будут реализовываться в течение 2023 года,
– добавил Пионтковский.
Оппозиционер называет "Большую семерку" "Большой восьмеркой", ведь на двух последних саммитах Зеленский фактически проводил селекторное совещание с руководителями международного клуба.
Пункты, о которых говорится
Как предполагает Пионтковский, будет реализовано четыре основных пункта требований "Большой восьмерки":
- Первое – победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности;
- Второе – обеспечение гарантий безопасности Украины на послевоенный период.
- Третье – восстановление экономики Украины, в частности, с помощью репараций, наложенных на страну-агрессора.
- Четвертое – привлечение в суд главных военных преступников.
"Все эти четыре пункта уже начали реализацию. Кстати, по второму пункту практически достигнут консенсус в западном обществе. Единственной гарантией безопасности России будет вход Украины в НАТО", – отметил Пионтковский.
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Позиция Запада
По словам оппозиционера, речи и эволюция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга показывают эволюцию сознания Запада. Ранее заявления западных лидеров закрепляли у Путина уверенность в собственной безнаказанности. Теперь на вопрос: "Не слишком ли цену платит Запад за поддержку Украины?" Столтенберг отвечает, что они платят деньгами, а Украина платит кровью, и если Украина не устоит, то уже им придется кровью.
Внутри американской администрации, акцентировал журналист, постоянно происходила борьба 2 концепций:
- Ллойда Остина и Энтони Блинкена – концепция победы Украины;
- концепция, которой придерживался Джейк Салливан, говоривший о задаче не допустить поражения Украины.
Великобритания поддерживает Украину с первого дня войны.
Для Британии Украина 2022 года, которая борется один на один с Путиным – это Британия 1940 года, которая боролась один на один с Адольфом Гитлером,
– подчеркнул Пионтковский.
Он акцентировал и на огромной роли Бориса Джонсона, потому что тот оказал значительное влияние на позицию Байдена.
Прогноз Пионтковского
Пионтковский сделал прогноз на 2023 год: после того, как необходимое оружие будет передано союзниками Украине, оно одержит военную победу в кратчайшие сроки. Он согласен с прогнозом главы ГУР Кирилла Буданова о том, что озвобождение Крыма будет достигнуто комбинацией военных и дипломатических средств.
"Освобождение Мелитополя, создание котла на юге откроет путь к капитуляции России. В бункере пройдут необратимые политические изменения", – убежден Пионтковский.
Время реализации такого прогноза зависит от поставок в Украину вооружения, подчеркнул оппозиционер. Он убежден, что тенденция внутри американской администрации идет на пользу Украины. И немаловажную роль в ней сыграет Великобритания.
Военная помощь Украине: последнее
- Вашингтон выделил Украине масштабный пакет военной помощи В нем, в частности, есть и HIMARS, уже эффективно показавшие себя на поле боя, и ЗРК Patriot, а также мощные установки ПВО NASAMS.
- Посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Германия пообещала предоставить Украине больше оружия и боеприпасов.
- Правительство Литвы принял решение о предоставлении нашему государству военной помощи на 40 миллионов евро в 2023 году.