Об этом 24 каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он уверен, что в 2023 году будет главное военное сражение.
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По его словам, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что судьба войн, как правило, решается не за столом переговоров, а на поле боя.
Скорее всего, судьба этой войны решится под Мелитополем. А дипломатический финал, конечно, будет, потому что это мировая война, а не только российско-украинская. Ведь замысел Путина был – победа над Западом и реванш за поражение Советского Союза в третьей мировой войне.
– заметил Пионтковский.
Оппозиционер считает, что это уже четвертая мировая война, объявленная Путиным с целью добиться реванша, так же Вторая мировая война была развязана Гитлером с целью добиться реванша за поражение Германии в Первой мировой.
По его мнению, после каждой мировой войны приходит "золотое время" дипломатии – государства-победители создают новую систему безопасности. "Итак, государства победители – Украина, Великобритания и США – создадут свою систему. Не случайно уже МИД поднял вопрос о пребывании России в ООН. Но этот вопрос будет решен более радикально – появится новая международная организация", – предположил Пионтковский.
Оппозиционный политик отметил, что Украина уже тоже де-факто в НАТО, и выполняет ту функцию, для которой создавалась эта организация.
"Еще возникнет вопрос – удовлетворяет ли НАТО тем критериям, которые поставила Украина, защищая все страны. Так что новая дипломатия будет совсем другой после победы Украины", – добавил он.
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Пионтковский назвал главное заключение 2022 года
По его мнению, главный вывод уже в прошлом году – что на карте Европы и мира появилось новое великое государство с одной из самых эффективных армий, которая одна выполняет функцию, ради которой было сформировано НАТО.
В защиту всего Запада стала Украина и победила "вторую армию мира" и заявила о себе как о новом мировом государстве. Это основное заключение. И это не просто мои слова, об этом говорит и Киссинджер (бывший госсекретарь США – 24 канал),
– подчеркнул Пионтковский.
К слову, самые большие мировые лидеры в своих новогодних поздравлениях упоминали Украину :
- Борис Джонсон спрогнозировал, что в 2023 году Владимир Путин проигрывает в войне в Украине. А нынешний премьер-министр Риши Сунак заверил, что его страна будет стоять вместе с украинскими друзьями против жестокости Путина, защищая свободу и демократию.
- Президент Франции опять же заверил, что его страна будет поддерживать Украину победить Россию. Помогать Киеву в войне против России также пообещали Финляндия, Германия и Великобритания.
- А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что история 2022 связана не только с войной, горем и заботами, но и с единством и силой. Ведь Европейский Союз и НАТО проявили давно не виденную сплоченность из-за войны, которую Россия начала в Украине.