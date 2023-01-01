Про це 24 каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він впевнений, що у 2023 році буде головна воєнна битва.

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За його словами, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що доля воєн, як правило, вирішується не за столом переговорів, а на полі бою.

Швидше за все, доля цієї війни вирішиться під Мелітополем. А дипломатичний фінал звісно буде, бо це світова війна, а не лише російсько-українська. Адже задум Путіна був – перемога над Заходом та реванш за поразку Радянського Союзу у третій світовій війні,

– зауважив Піонтковський.

Опозиціонер вважає, що це вже четверта світова війна, оголошена Путіним з ціллю досягнути реваншу, так само Друга світова війна була розвязана Гітлером з ціллю досягнути реваншу за поразку Німеччини у Першій світовій.

На його думку, після кожної світової війни приходить "золотий час" дипломатії – держави-переможці створюють нову систему безпеки. "Тож, держави переможці – Україна, Британія та США – створять свою систему. Невипадково вже МЗС підняло питання про нещаконності перебуванні Росії в ООН. Але це питання буде вирішено більше радикально – з'явиться нова міжнародна організація", – припустив Піонтковський.

Опозиційний політик наголосив, що Україна вже також де-факто в НАТО, і вона виконує ту функцію, для якої створювалася ця організація.

"Ще постане питання – чи задовольняє НАТО тим критеріям, які поставила Україна, захищаючи всі країни. Тож, нова дипломатія буде зовсім іншоб після перемоги України", – додав він.

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Піонтковський назвав головний висновок 2022 року

На його думку, головний висновок вже минулого року – що на карті Європи та світу з'явилася нова велика держава з однією з найефективніших армій, яка одна виконує функцію, заради якої було сформоване НАТО.

На захист всього Заходу стала Україна і перемогла "другу армію світу" та заявила про себе, як про нову світову державу. Це основний висновок. І це не просто мої слова, про це говорить і Кіссінджер (колишній держсекретар США – 24 канал),

– наголосив Піонтковський.

До слова, найбільші світові лідери у своїх новорічних привітаннях згадували Україну: