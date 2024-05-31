В части областей снова будет дождливо: прогноз погоды на 1 июня

В субботу, 1 июня, запад Украины снова накроют кратковременные дожди. В то же время в некоторых областях синоптики прогнозируют грозу.

Несмотря на осадки, ожидать похолодания в Украине не стоит. В первый день лета воздух местами будет прогреваться до +30.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики ожидают, что 1 июня в Украине будет переменная облачность. Западные и центральные регионы местами охватят кратковременные дожди, а также грозы. В юго-восточной части Украины осадков не ожидается.

По данным специалистов, в западных, Житомирской и Харьковской областях ночью и утром местами ожидается туман. Ветер преимущественно южный, в восточных областях северо-западный, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Погода в Киевской области

Как и в большинстве других областей Украины, в Киевской области и Киеве погода будет облачной, однако с прояснениями. По словам синоптиков, ночью на Киевщине осадков не будет, а днем местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

Согласно прогнозам, направление ветра будет южное. Отмечается, что его скорость также будет достигать около 5 – 10 метров в секунду.

В области температура ночью не будет превышать 12 – 17 градусов, днем – 24 – 29 градусов. В Киеве ночью будет 14 – 16 градусов, а днем отметки будут показывать 27 – 29 градусов.

Какая температура в областных центрах

Киев – +27...+29,

Ужгород – +24...+26,

Львов – +24...+26,

Ивано-Франковск – +25...+27,

Тернополь – +24...+26,

Черновцы – +25...+27,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +23...+25,

Ровно – +24...+26,

Житомир – +25...+27,

Винница – +27...+29,

Одесса – +21...+23,

Николаев – +27...+29,

Херсон – +27...+29,

Симферополь – +26...+28,

Кропивницкий – +28...+30,

Черкассы – +27...+29,

Чернигов – +26...+28,

Сумы – +26...+28,

Полтава – +27...+29,

Днепр – +27...+29,

Запорожье – +27...+29,

Донецк – +28...+30,

Луганск – +28...+30,

Харьков – +28...+30.

Прогноз погоды в Украине на 1 июня / Карта Укргидрометцентра

Будет ли в июне рекордная жара

1 июня ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы. Синоптики предупреждают о І уровне опасности.

По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, пока что нет расчетов о значительной жаре в июне.

В целом, по прогнозу специалистов, средняя месячная температура ожидается +19 – +23 градуса. В горных районах традиционно ниже, в частности, +16 – +19 градусов.