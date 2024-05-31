В части областей снова будет дождливо: прогноз погоды на 1 июня
Источник:Укргидрометцентр
В субботу, 1 июня, запад Украины снова накроют кратковременные дожди. В то же время в некоторых областях синоптики прогнозируют грозу.
Несмотря на осадки, ожидать похолодания в Украине не стоит. В первый день лета воздух местами будет прогреваться до +30.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики ожидают, что 1 июня в Украине будет переменная облачность. Западные и центральные регионы местами охватят кратковременные дожди, а также грозы. В юго-восточной части Украины осадков не ожидается.
По данным специалистов, в западных, Житомирской и Харьковской областях ночью и утром местами ожидается туман. Ветер преимущественно южный, в восточных областях северо-западный, его скорость будет достигать 5 – 10 метров в секунду.
Погода в Киевской области
Как и в большинстве других областей Украины, в Киевской области и Киеве погода будет облачной, однако с прояснениями. По словам синоптиков, ночью на Киевщине осадков не будет, а днем местами ожидается кратковременный дождь и гроза.
Согласно прогнозам, направление ветра будет южное. Отмечается, что его скорость также будет достигать около 5 – 10 метров в секунду.
В области температура ночью не будет превышать 12 – 17 градусов, днем – 24 – 29 градусов. В Киеве ночью будет 14 – 16 градусов, а днем отметки будут показывать 27 – 29 градусов.
Какая температура в областных центрах
- Киев – +27...+29,
- Ужгород – +24...+26,
- Львов – +24...+26,
- Ивано-Франковск – +25...+27,
- Тернополь – +24...+26,
- Черновцы – +25...+27,
- Хмельницкий – +24...+26,
- Луцк – +23...+25,
- Ровно – +24...+26,
- Житомир – +25...+27,
- Винница – +27...+29,
- Одесса – +21...+23,
- Николаев – +27...+29,
- Херсон – +27...+29,
- Симферополь – +26...+28,
- Кропивницкий – +28...+30,
- Черкассы – +27...+29,
- Чернигов – +26...+28,
- Сумы – +26...+28,
- Полтава – +27...+29,
- Днепр – +27...+29,
- Запорожье – +27...+29,
- Донецк – +28...+30,
- Луганск – +28...+30,
- Харьков – +28...+30.
Будет ли в июне рекордная жара
По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, пока что нет расчетов о значительной жаре в июне.
В целом, по прогнозу специалистов, средняя месячная температура ожидается +19 – +23 градуса. В горных районах традиционно ниже, в частности, +16 – +19 градусов.